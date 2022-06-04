烏克蘭｜戰事踏入100天　澤連斯基：基輔會取得勝利

俄羅斯入侵烏克蘭踏入第100天，烏克蘭東部地區成為主要戰場，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6月3日表示，烏克蘭最終可以獲得勝利。



澤連斯基在總統辦公室外發表錄影講話，指國會領袖、總統幕僚長、總理什梅加爾（Denys Shmyhal）、總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）都在場，他指自己的團隊變得更壯大，烏克蘭軍隊和國民都存在，並稱大家已經捍衛烏克蘭100天，他們會取勝，國家可以獲得光榮。

他之後在Telegram留言，表示烏克蘭達成似乎不可能的任務，阻止世上第二強大軍隊的攻勢，形容俄羅斯無法取得任何戰略目標，反而將矛頭指向手無寸鐵的平民及民間基建設施。

俄羅斯：取得部分戰果

不過俄羅斯則聲稱對烏克蘭的「特別軍事行動」取得部分成績，指莫斯科的其中一個主要目標是保障盧甘斯克（Luhansk）及頓涅茨克（Donetsk）「人民共和國」，並揚言會有關行動會維持至達成所有目標為止。

戰火引起全球糧食問題

目前戰爭未有緩和迹象，聯合國的數據顯示，烏克蘭境內爆發人道危機，包括近1400萬人被迫流離失所，佔全國人口大約三分一，另外大約500萬名兒童的教育受阻；當地有最少4183名平民喪生，並錄得269宗針對醫療設施的攻擊等。

戰火除了導致烏克蘭生靈塗炭，全球經濟亦受到波及，聯合國旗下的世界糧食計劃署（World Food Programme）指出，烏克蘭的穀物出口受阻，拖累糧食價格上升，導致全球有17億人面對貧困問題，當中遭受嚴重饑荒的人數可能升至4700萬人，東非地區更是重災區。