王毅：中國到南太地區改善民生　非駐軍或建軍事基地

中國國務委員兼外長王毅繼續訪問太平洋島國之旅，6月3日在巴布亞新畿內亞與當地外長埃奧（Soroi Eoe）共同見記者，王毅稱有個別媒體渲染中國要同島國地區簽署地區安全協議，他稱這是個假消息。



他稱，中國到南太地區是修路架橋幫助改善民生，不是駐紮軍隊或建立軍事基地。中國願同島國匯聚更多地區合作共識，而不是簽署地區安全協定。

英媒5月底曾指，中國尋求與多個太平洋島國達成區域協議，如今王毅作出否認。

他在見記者時也回答有關中國與所羅門群島安全協議的問題，他表示，所羅門群島是獨立主權國家，有權根據自身需要與別國簽署雙邊協議，這完全符合國際法，符合國與國交往慣例。

他指如果在21世紀的今天，還想干涉所羅門群島的內政、對所羅門群島發號施令，就是對主權國家的不尊重。他說中所雙邊安全框架協議是應所方要求，按所方需要，經過平等協商達成的，目的是為了協助所羅門群島維護社會穩定。

王毅談中澳關係

王毅也在訪問巴布亞新畿內亞時談到中澳關係，他稱改善中澳關係沒有「自動駕駛」模式，重啟需要採取實際行動，指這符合兩國人民的願望，也順應時代發展的潮流。

他稱中澳關係這幾年陷入困境的癥結，在於澳洲國內一些政治勢力執意把中國視為對手而不是夥伴，把中國的發展渲染成威脅而不是機遇，這導致澳方多年奉行的積極務實對華政策出現大幅倒退。