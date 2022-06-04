阿根廷多省柴油短缺打擊經濟　政府將提高進口量

阿根廷多個省份柴油短缺，影響農作物、商品、原料的運輸，打擊經濟。政府6月1日宣布，將提高柴油進口量，以應付國內需求。



阿根廷貨運商業同業聯合會（FADEEAC，暫譯）稱，國內燃料短缺問題已持續兩個多月，8個省份的短缺情況嚴重，加油站的柴油供應處於低點或已耗盡。

燃料短缺嚴重的省份主要位於北部，包括胡胡伊省（Jujuy）、薩爾塔省（Salta）、福莫薩省（Formosa）、圖庫曼省（Tucumán）、米西奧內斯省（Misiones）、科連特斯省（Corrientes）、聖菲省（Santa Fe）、恩特雷里奧斯省（Entre Ríos）。

FADEEAC會長瓜爾涅里（Roberto Guarnieri）指，阿根廷的困境由國家外匯不足及政府無法迅速採取行動導致。

政府6月1日表示，煉油廠將於6月和7月增加柴油進口量高達50%，以應付國內需求。

阿根廷總統發言人塞魯蒂（Gabriela Cerruti）6月2日指，北方省份的柴油需求量增加20%，她相信原因是農作物收成季節來臨、經濟增長、以及在國際柴油價格飆升的情況下，包括巴拉圭（Paraguay）和巴西在內的鄰國民眾紛紛到阿根廷購買較便宜的柴油。