猴痘｜CDC：全球逾700宗　美國或人傳人　馬來西亞為高危旅客檢測

世界衛生組織（WHO）稱自5月中以來，23個非猴痘（Monkeypox）流行國合共報告逾640宗個案。美國疾病控制和預防中心（CDC）6月3日發表報告稱，全球確診個案已逾700個，當中包括美國21個，分佈在11個州；猴痘在美國或正發生社區傳播。



報告內文稱，美國首批17個病例中，16個是與男士發生性行為的男子。

這批合計17個病例中，14人在出現病徵3週前到過外國，3人是免疫功能低下。所有病人都處於正在康復或已康復的狀態，沒有人死亡。

基因解析顯示，大部份病例與歐洲爆發的猴痘有密切關係，但2名病人的病毒版本看來是從德州2021年一個猴痘個案演化出來的。

CDC高風險病原與病理部（DHCPP）副主任麥奎斯頓（Jennifer McQuiston）稱，CDC研究員無法確認，一名來自一個未具名州份的病人是如何感染病毒的；情況顯示，可能這個州或其他州出現持續的社區傳播。她稱CDC想真正提升監察工作。

她說部門建議所有正在康復的病人，以及仍有皮疹的病人留在家中、遠離其他人，直到完全康復。

猴痘：圖為美聯社發布日期為2022年5月20日的照片，顯示1997年剛果民主共和國一名猴痘病人的手部皮膚狀況。（AP）

泰國

一名來自歐洲、並在泰國曼谷機場轉機的男子，在抵達澳洲後確診猴痘。泰國5月30日起加強防範。

12名與病人乘坐同一個航班的機組人員和乘客在泰國隔離7天，政府會持續監察他們的健康狀況，直至第21天。

馬來西亞

有猴痘病人曾在泰國曼谷轉機，鄰近泰國的馬來西亞吉打州（Kedah）加強邊境口岸的預防措施。

吉打州衛生部門官員指，這包括為高風險旅客進行血液檢測。

猴痘：圖為美國疾病控制和預防中心（CDC）提供的一張攝於1997年的照片，相中人是猴痘病人，此人右臂及身軀有病變的情況。（AP）

英國

英國已出現225個猴痘個案。英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）5月30日更新應對猴痘的指引，呼籲出現病徵的人士應避免與他人密切接觸，包括發生性行為。