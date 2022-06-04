英女王登基70年︱澳洲總督稱女王離世後　澳將對君主立憲有新討論

英國一連四天慶祝英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）登基70周年，澳洲總督赫爾利（David Hurley）也有前往倫敦祝賀，不過他6月3日接受傳媒訪問時也談到，一旦英女王離世後，澳洲將對君主立憲制有「新討論」。



澳洲聯邦自1901年以來，都是以君主立憲（constitutional monarchy）作為政府體制，君主為英女王伊利沙伯二世，當地時有出現國家應該轉為共和制的聲音。

據澳媒9News報道，赫爾利3日被記者問到澳洲走向共和制前景的問題時，他回應稱英女王在澳洲目前仍得到巨大情感支持，但他也指未來可能情況會變，「我想目前人們以女王為中心，然後當她離開、離世，繼任者就位，澳洲就會有新討論。」

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澳洲新總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）5月底提名的內閣人選中，包括一名共和國事務助理部長，也引來外界懷疑新政府是否想採取行動走向共和制。不過阿爾巴內塞也在最新活動中，把坎培拉（Canberra）的阿斯彭島（Aspen Island）改名為伊利沙伯二世島（Queen Elizabeth II Island），以慶祝英女王登基70周年，並讚揚她是澳洲真正堅定的朋友。

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