英女王登基70周年　盛大慶祝背後：她的離開已成無法避免的話題

英國6月2日慶祝英女王伊利沙伯二世「白金禧年」，登基70周年。這會是英國歷史以來首位慶祝白金禧年的君主，全國舉行為期4天的慶祝活動。但在這喜氣洋洋的背後，誰心底也知道沒有不散的宴席，英女王今年已96歲，誰也沒法預測明天——她還能走多遠。



為慶祝活動拉開帷幕的，是經心設計的騎馬閱兵儀式，英女王幾乎從未缺席過每一年的騎馬閱兵。但在2日的儀式上，由長子查爾斯王子（Prince Charles）代表她出席。

英女王僅在當天的白金漢宮陽台上，向前來道賀的群眾揮手致意。王室隨後表示，女王行動不便且感到有些許不適（some discomfort），不會參加3日的感恩祟拜儀式。

圖為6月2日，英女王與威廉王子一家在白金漢宮出席儀式，慶祝英女王登基70周年。（AP）

英女王在1926年4月21日出生，今年96歲。她在1952年接任女王，1953年6月2日加冕，至今在位70年。她比9位首相都活得久，經歷過二戰與冷戰時期，見證大英帝國的興衰，親歷英國脫離歐盟。

沒人知道伊利沙伯二世還能在位多久，但許多英國人，包括王室，已經為她退位做好了準備。她的丈夫菲臘親王（Prince Philip）在2021年逝世，英女王亦在不久前感染了新冠肺炎，雖然已經康復，但她稱疾病讓她不時感到「非常疲憊」。

英女王離開後會發生什麼事

倫敦大學，皇家霍洛威學院市場營銷和消費研究教授麥克拉蘭（Pauline Maclaran）指出，在英國許多人都會想知道，英女王逝世後會發生什麼事。「當然我們知道接任的會是查爾斯王子，或許有更多人希望看見威廉王子（Prince William）成為國王。但他們都不及英女王般的深入民心。」

在英國王室娛樂化，花邊新聞滿天飛的年代，伊利沙伯二世可說是最能保持正面形象且備受愛戴。

多倫多大學，王室歷史學家及講師哈里斯（Carolyn Harris）指出，在經歷一段邁長的統治後，人們很難想像有誰能取代她的位置。

圖6月2日，英女王在溫莎城堡主持點燈儀式，慶祝英女王登基70周年。（AP）

且英女王的離逝可能觸發的，是加劇英國君主制在國外存續的問題。除了英國，英女王還統治着加拿大、澳洲和其他十幾個曾是殖民地的國家。有些地方共和主義已正在增長，巴巴多斯在2021年11月正式退出英聯邦王國，牙買加也正在考慮。

英女王的離開已成為不可避免的話題，隨着她缺席愈來愈多的活動，她的身體狀況已成為討論話題。81歲的阿比特（Dickie Arbiter）是英女王的前秘書，現時也是一位王室的評論員：「請老天還不要先送走女王。」「她的頭腦非常清晰敏銳。是的，她有一些行動不便，但她堅忍且壯健。」

佐治六世（George VI）駕崩時，阿比特還只是個小孩子。「我還記得佐治六世離開時的情況，伊麗莎白二世離開時，我可能也會健在，我知道王室這個家庭有着堅韌的生存能力。」「會有很多人為她的離去而悲傷，但人們會繼續前進並迎接新的一天。」