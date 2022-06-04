英女王登基70周年慶典變禮帽爭艷大會　凱特梅根「飛碟帽」顯優雅

英國一連四天慶祝英女王伊利沙伯二世登基70周年，王室成員傾巢而出。英國《衛報》就指「飛碟帽」（flying saucer hat）成為這波活動上令人印象深刻的時尚服飾，皆因劍橋公爵夫人凱特（Duchess of Cambridge）、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）、康沃爾公爵夫人卡米拉（Duchess of Cornwall）等都戴着「飛碟帽」出場。



自6月2日開始的王室慶祝活動，不少細節均成為英國輿論話題，包括凱特王妃在首天活動戴上傳承自戴安娜王妃的藍寶石耳環，又或路易小王子（Prince Louis）與37年前的父親威廉王子（Prince William）「撞衫」穿上同款水手服等。

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各款禮帽更是王室活動上的搶眼時尚飾物，尤其是凱特、梅根、卡米拉、安妮公主等都戴着「飛碟帽」現身，時尚新聞網站PureWow便指，在第二天的活動上，似乎凱特、梅根與卡米拉事前有協調過飾物，包括帽子、耳環及衣服顏色。

英國多間傳媒也報道，在梅根首天亮相後，她的一頂帶有深藍色絲帶、售價逾1300英鎊的帽子於數小時後在網上賣清。

Meghan Duchess of Sussex aka Miss Sold out! The hat is already sold out people #MeghanMarkle pic.twitter.com/xfJIvUIMMz — Bev_4_BlackExcellence (@Bev4TeamSussex) June 2, 2022

《衛報》指，「飛碟帽」早在20世紀初期便受到注意，包括亮相於Vogue封面、《亂世佳人》女主角慧雲李（Vivien Leigh）曾在戲中戴上它等。

▼在英女王登基70周年活動上，這些帽子也相當搶眼▼