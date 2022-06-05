Elon Musk三天前說經濟差或裁員　又改口稱Tesla員工總數將增加

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）6月2日發信稱或要裁減一成員工，以及暫停全球招聘，拖累公司股價在3日下挫9.22%。他4日在一個Twitter推文又改口稱，員工總數將增加，但受薪員工人數與現時相對持平（fairly flat）。

馬斯克5日在Twitter發文稱：「總人數將增加，但工資應該相對持平。」他所指的時期是未來12個月。

Total headcount will increase, but salaried should be fairly flat — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2022

英媒日前報道引述馬斯克一封日期為2日、寫給公司高層、題為「暫停全球招聘」（Pause all hiring worldwide）的電郵，指他對經濟有種非常不安的感覺（I have a super bad feeling about the economy），公司需裁減一成員工，以及暫停所有招聘。

據Tesla於2月份提交予美國證監（SEC）數據顯示，去年底公司於全球有99,290名員工，意味他倘落實裁員，涉及人數將近1萬人。