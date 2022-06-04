Elon Musk指美國經濟超差　拜登不認又譏回：祝登月之旅好運

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）6月2日稱對經濟感覺超差，美國總統拜登（Joe Biden）不以為然，並在3日反駁這位億萬富豪，語帶諷刺。



英媒6月4日稱，馬斯克2日向Tesla主管發電郵，提及自己對經濟的感覺超差，他要求暫停全球所有招聘，又指公司或會裁員10%。

拜登6月3日就美國5月就業報告發表演說，語氣與馬斯克相反。他呼籲美國人要有信心，稱美國經濟基礎穩健，有抗擊通脹的優勢。

有記者提及馬斯克2日的言論，要求拜登回應。

拜登：圖為2022年6月2日，美國總統拜登在馬里蘭州登上總統專機空軍一號並敬禮。（AP）

拜登不同意馬斯克對經濟的看法，他提到其他企業正增加投資及招聘行動，以此反駁馬斯克。拜登說：「好吧，讓我告訴你，當馬斯克在談論這事時，福特汽車（Ford）正大力增加他們的投資。」

拜登其後更諷刺地說：「所以，你知道，祝他（馬斯克）的登月之旅好運。」

馬斯克3日回應，他在Twitter轉發2021年4月一篇有關美國太空總署（NASA）公布與美國太空探索技術公司（SpaceX）合作將美國人送上月球的報道。SpaceX也是由馬斯克創辦。馬斯克在帖文中寫道：「謝謝總統先生！」

馬斯克與拜登的「口水戰」近月愈來愈多。馬斯克曾多次批評美國的老人政治現象、美國汽車業及經濟政策等。他2週前稱政拜登政府盡其所能忽略特斯拉（Tesla）。馬斯克是特斯拉創辦人兼行政總裁。

馬斯克16日在一個播客節目中說，如美國忽略顯然易見的通脹原因，它將落得像委內瑞拉（Venezuela）一樣的下場。

他已表明自己不是拜登的粉絲。他19日在Twitter發文稱，民主黨已變成分裂和仇恨政黨，所以他不能再支持民主黨，並將投票予共和黨。