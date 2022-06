特斯拉﹙Tesla﹚行政總裁馬斯克(Elon Musk)向全體員工發出電郵,稱經濟前景差,公司需要裁員約10%。受消息拖累,Tesla下挫9.22%,收報703.55美元。盤後續瀉0.5%,報700美元。

外電引述Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)一封予員工、標題為「暫停全球招聘」(Pause all hiring worldwide)的電郵,指他對經濟有種非常不安的感覺(I have a super bad feeling about the economy),公司需要裁減一成員工,及暫停所有招聘。

據Tesla於2月份提交予美國證券交易委員會(SEC)數據顯示,去年底公司於全球有99,290名員工,意味一旦落實裁員,涉及人數將近1萬人。