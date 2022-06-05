朝鮮多次試射導彈　美媒：或是疫情中不甘示弱之舉？

朝鮮6月5日向東海發射8枚短程彈道導彈，是2022年以來第18次武力示威。朝鮮頻頻射彈，美媒揣測其中一個原因，可能與當地爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有關。



朝鮮自1月5日聲稱成功試射高超音速導彈以來，幾乎每個月都會試射導彈，而在朝鮮5月12日確認4月底開始出現新冠肺炎個案後，朝方更已試射了4次導彈。

當地疫情嚴峻，迄今發燒病例累計多達407萬，應對疫情是領袖金正恩上台以來面臨的其中一次最大挑戰。平壤一直僅採用「發燒」形容疫情傳播，主因沒有足夠的檢測工具來確認這些病例是否新冠病毒引起，加上沒有引進新冠疫苗，導致病毒廣泛傳播。

世界衛生組織指一直沒有收到朝鮮的疫情通報，無法得知朝鮮疫情的真實狀況，相信受感染及死亡人數比公布的還要多。韓聯社指有不少意見認為，根據朝鮮報告的發燒個案數量，當地報告的死亡個案數量過少，而韓國情報部門亦認為，朝鮮報告疫情數據旨在穩定民心，數據可信度不高。

雖然疫情嚴峻，金正恩看來不想對外示弱，不希望外界以為他忙於應對疫情而忽略對外展示朝鮮的軍事實力。

朝鮮今次首次連發8枚導彈的做法罕見，有指是為抗議韓國和美國在6月4日結束為期3天的聯合演習；這是美韓相隔逾4年半，再次展開核動力航母聯合軍演，以向朝鮮展示威懾。朝鮮今次的反應，或顯示金正恩在指揮抗疫之餘，也未有忽略其他國家的舉動。

對國內方面，彭博社報道，朝鮮官方的宣傳機構除了將疫情歸咎於低級官員應對疫情不力，同時為了避免朝鮮民眾把焦點放在當地陳舊的醫療系統可能崩潰的問題上，金正恩試着透過試射導彈，提醒民眾朝鮮擁有強勁的軍事實力。