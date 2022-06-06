英國首相約翰遜面臨下台危機　不信任動議投票怎樣進行？

英國保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）6月6日宣布，要求向首相約翰遜（Boris Johnson）發動不信任動議的黨內議員人數已達門檻，投票會在當晚進行。



如何觸發不信任投票

在保守黨，若想罷免首相，黨內議員可向1922委員會主席提交不信任信件，只要提交信件人數達到15%門檻就能觸發不信任投票，提交信件人數只有布雷迪一個人知道。

發動不信任動議的人數達到15%門檻，已在6月6日確定超過，因此布雷迪安排進行投票。根據規則，投票在英國時間6月6日晚上6時至8時（香港時間7日淩晨1時至3時）進行，之後立即進行統計，屆時將另行通知發布公告。

根據黨規，首相只需獲得簡單多數（即過半數）議員支持就能保住職位。國會現時有260名保守黨議員，所以發動不信任動議程序的議員人數門檻為54人，而要通過不信任動議，則需要180人投贊成票。

如何投票

用於不信任動議的投票箱會安全地存放在1922委員會其中一名執行委員的辦公室內。若要進行不信任投票，投票箱會事先清理乾淨，然後可能會放置在國會議員每週聚首一堂開會的委員會會議室、國會大樓一樓或長長的走廊等。

不信任投票的時間有一整天，保守黨所有議員都能進行不記名投票。為避免黨魁要求議員提供相片證明自己投支持票，委員會室內禁止拍照。如果議員不在國會，他們可以提名一位同事做代理人提他們投票。

英國脫歐：文翠珊2018年與歐盟達成脫歐協議方案，惟這一草案在英國下議院不斷受阻。2019年5月24日，文翠珊宣布將辭職，並表示：「我做了我能做的所有事，以說服議員們支持（脫歐）方案……我嘗試了三次。」圖為文翠珊當時淚灑現場。（Getty）

幾時知結果

布雷迪或會像2018年針對前首相文翠珊（Theresa May）的不信任動議那樣，即日召集國會議員和記者到進行投票的委員會會議室，然後宣布結果和兩邊所得票數。

約翰遜若避過這次逼宮，保守黨未來1年都不能再向約翰遜提出不信任動議。

上次不信任動議

保守黨1922委員會上一次啟動對首相的不信任動議是在2018年12月。

時任首相文翠珊當時因脫歐問題遭受猛烈抨擊，雖然當時有63%議員投下反對票，支持她留任，保守黨至少1年內不能再對她進行不信任動議，但這結果未能平息外界憂慮。

她最終在2019年5月24日表示因未能化解英國脫歐僵局，會在6月7日下台。