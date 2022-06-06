俄外長欲訪塞爾維亞　歐盟北約關閉空域阻撓　克宮批敵對行動

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）6月6日就黑山（Montenegro）、北馬其頓（North Macedonia）和保加利亞（Bulgaria）禁止他的飛機經過國家領空表示，這種決定不可思議。



拉夫羅夫原定6月6日至7日訪問塞爾維亞（Serbia）首都貝爾格萊德（Belgrade），並與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）會晤，如今被迫取消。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃5日表示，塞爾維亞附近國家禁止拉夫羅夫乘坐的航班經過其國家領空，俄羅斯代表團本應抵達貝爾格萊德，但歐盟和北約成員國關閉領空。

武契奇6日上午與俄羅斯駐塞爾維亞大使哈爾琴科（Aleksandar Bocan Kharchenko）就上述3國的決定開會，稱稍後會在塞爾維亞廣播電視台（Radio Television of Serbia）公布更多相關資訊。

羅斯總統新聞秘書佩斯科夫同日表示，一系列國家在俄外長拉夫羅夫前往塞爾維亞途中對其飛機關閉領空是敵對行動。

此前，塞爾維亞鄰國對俄羅斯外交部長拉夫羅夫的飛機關閉了領空。

佩斯科夫稱：「當然，這種針對我國、我國高級代表的敵對行動會造成某些問題，它們可能會導致這些接觸被推遲一段時間。」

佩斯科夫指出，克里姆林宮確信，儘管如此，這些敵對行動不會嚴重干擾俄羅斯與塞爾維亞等友好國家繼續進行接觸。

塞爾維亞與俄羅斯現時的天然氣供應合同6月7日到期。塞爾維亞5月29日宣布與俄羅斯達成新協議，兩國很可能在拉夫羅夫訪問塞爾維亞期間簽署這份合同。