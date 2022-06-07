約翰遜即使避過逼宮危機　管治威信也受創

英國「派對門」醜聞風波最終導致首相約翰遜（Boris Johnson）跟上任首相文翠珊（Theresa May）一樣，得面對黨內不信任投票的考驗。最終不信任動議遭否決，約翰遜成功過關，避過下台的命運，然而經此一役，他的威信必然受創，料將影響未來施政。



英國保守黨「1922委員會」（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）6月6日向黨內議員發通知稱，要求向約翰遜發動不信任動議的黨內議員人數已達15%的門檻（54人），投票在英國時間6月6日下午6時至8時（香港時間7日淩晨1時至3時）進行，之後立即進行點票。

在359名保守黨議員中，他須獲得過半數的支持票，才能續任擔任黨魁與首相。而下議院保守黨黨團的投票結果為信任票211張，不信任票148張，不信任動議遭否決。

從投票前的資料看來，外界已多預料他應可避過這次危機。部份保守黨人士指出，最終票數可能不足以將他拉下馬。英國廣播公司政治記者埃爾德利（Nick Eardley）稱，根據曾與他對話的議員，最終票數不一定足以讓約翰遜下台，但會顯示出數十人不想他繼續在任。他引述一名地位優越的議員說，反對票數或在125至145之間。不過這距離足以將約翰遜拉下台的180票，還有好一段距離。

根據黨章，約翰遜在這次投票過關，未來1年都不會再面臨黨內同樣的挑戰。

英國首相約翰遜2022年4月19日離開倫敦唐寧街首相府，準備到國會就「派對門」事件發言。（AP）

美聯社6日稱，即使他能得到180名或以上的議員支持，保住黨魁之位及相位，他的威信可能大減。上一位捱過保守黨不信任投票的首相是2018年的文翠珊，她在投票後，威信也不復以往，並在數月內辭職。此舉引發黨魁之位爭奪戰，並最後由約翰遜勝出。

很多人原本以為約翰遜會在2022年較早時因「派對門」面臨不信任投票，但俄烏開戰讓約翰遜多了喘息的空間。不過，英國警方5月19日宣布「派對門」調查結束，對違反規的數十名約翰遜幕僚和官員開罰單，此外，由英國內閣辦公室第二常任秘書格雷（Sue Gray）進行調查的「派對門」內部報告5月25日出爐，指首相府多次違反「封城令」開派對，都讓這宗醜聞再度引起公眾注意。約翰遜也因此成為第一位在任期間被發現違法的英國首相。

約翰遜即使捱過不信任投票，他的危機仍未完全解除。英國下議院4月21日通過動議，要求國會特權專責委員會（Committee of Privileges）調查他是否在「派對門」事件中誤導國會。倘結果認定他的說法蓄意誤導國會，他必須辭職，也不能參加黨魁選舉。他會繼續擔任黨魁，直至繼任人選出爐為止。