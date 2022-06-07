避過了不信任動議　外媒：約翰遜下台只是時間問題

英國首相約翰遜（Boris Johnson）避過黨內不信任投票，以211比148票取得足夠支持，繼續擔任黨魁及首相。不過，在不信任投票中獲勝並不意味著前路一帆風順，有分析指約翰遜的下台已不可避免，只是時間問題。



這次是約翰遜在「派對門」事件中被揭違反限聚令，遭警方罰款，繼而引發的政治危機。以59%票數避過不信任投票並非一個耀眼的成績，前首相文翠珊（Theresa May）在2018年同樣以63%票數避過不信任投票，但在數個月後因壓力辭職。

圖為6月6日，在英國國會外有示威者舉着反對約翰遜的作畫。（AP）

雖然外界預料約翰遜不會即時快辭職，但148票的反對表明同僚間對其的不信任。保守黨在6月6日早上對成員進行的快速民調顯示，55%的人希望首相被趕下台。英國廣播公司BBC分析指出，由於是無記名投票，反對票數之高似乎顯示約翰遜任命的部長或者助理們，並沒有投票支持他。

美國《華盛頓郵報》給出了兩個可能的道路：約翰遜的內閣可能會很快動作。若內閣成員認為「避免保守黨內部分裂持續」，比忠誠於約翰重要，在接下來的兩星期可能會相繼離職，成為壓垮約翰遜的最後一根稻草。

第二個是即將在6月23日舉行的補選，2019年保守黨奪取了韋克菲爾德（Wakefield）這個長期屬於工黨的席位，但最新民意調查指保守黨以23點大比數落後。同時保守黨正擔憂他們會在同一天補選中失去英格蘭南部蒂弗頓（Tiverton）和霍尼頓（Honiton），兩個傳統保守黨席位。根據YouGov民意調查，若今天就舉行大選，保守黨將會慘敗，包括約翰遜的丟失自己的區選議席。

圖為5月27日，有示威者在英國首相府附近舉牌要求約翰遜下台。（AP）

沒有人會忘記在1997年前首相馬卓安（John Major）領導下在大選慘敗，讓保守黨淪為在野黨長達13年。為免重蹈覆轍，若補選失利黨內將會有更多人聲討約翰遜，迫使他下台。

不過由於目前沒有當然的人選可以接替約翰遜，這可能是一些人今天仍選擇支持他的原因之一。但在這次事件後，相信許多人有所動作：這是一個大好機會，現在跳船有可能讓自己成為船長，正如當年約翰遜從文翠珊手上奪取相位一樣，英國的政壇將迎來一段持續不穩。