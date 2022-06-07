約翰遜黨內不信任投票過關　但將要過的還有這一關

英國首相約翰遜（Boris Johnson）6月6日在不信任動議中，取得信任票211張及不信任票148張，可以繼續留任首相一職，但他的危機仍未完全解除。



根據保守黨黨章，約翰遜在這次投票過關，未來1年都不會再面臨黨內同樣的挑戰。

不過，英國下議院4月21日通過動議，要求國會特權專責委員會（Committee of Privileges）調查他是否在「派對門」事件中誤導國會。

事件始於英國2021年11月爆出「派對門」醜聞，政府官員被揭2020和2021年新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續期間違反防疫規定進行聚會及開派對。英國警方5月19日宣布「派對門」調查結束，對違反規的數十名約翰遜幕僚和官員開罰單，連約翰遜也不例外。

而由英國內閣辦公室第二常任秘書格雷（Sue Gray）進行調查的「派對門」內部報告5月25日出爐，指首相府多次違反「封城令」開派對，都讓這宗醜聞再度引起公眾注意。

約翰遜已否認故意誤導國會，並稱已即時繳交罰款，以及多次向公眾致歉。

倘特權專責委員會的調查結果認定約翰遜的說法蓄意誤導國會，他必須辭職，也不能參加黨魁選舉。他會繼續擔任黨魁，直至繼任人選出爐為止。