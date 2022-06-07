美媒：中國在柬埔寨秘建海軍基地　中柬兩國否認

美媒6月6日引述西方官員稱，中國正在柬埔寨秘密建造海軍設施，專供解放軍使用，但兩國都否認採取特別措施隱瞞這次行動。



《華盛頓郵報》6日引述西方官員報道，位於泰國灣（Gulf of Thailand）的柬埔寨西哈努克省（Sihanoukville）雲壤海軍基地（Ream Naval Base）擴建計劃2020年確定，內容提到，中國解放軍在基地北部有專用權，但他們的存在要保持隱密。

報道指，這是繼東非吉布提（Djibouti）後，中國第2個在海外建設的軍事基地，也是中國首次在印度太平洋地區設立海外基地。動土典禮預定9日舉辦，中國駐柬大使也會到場，料柬埔寨會在儀式上感謝中國參與融資和建設，但不會承認解放軍使用基地的計劃。

官員及分析人士說，在南海以西擁有一個能容納大型軍艦的設施，對中國擴張地區影響力的野心非常重要，也會加強中國在東南亞重要航道附近的存在感。

中國一名官員向這間傳媒承認，解放軍會使用雲壤基地的一部分，但否認這專供軍方使用，聲稱科學家也會共用。中國外交部尚未回應消息。

這名中國官員稱，雲壤基地中國部分會包括北斗導航衛星系統的地面站技術。北斗導航衛星系統是中國版全球定位系統（GPS），具有包括導彈制導在內的軍事用途。

這名官員未有了解中方會如何利用這些系統。不過美國防情報局3月公布的報告稱，解放軍利用北斗的高精度定位和導航功能來促進部隊調動和精確制導彈藥投送。

另一名官員形容柬埔寨雲壤基地是中國迄今最雄心勃勃的努力之一，稱中國的全球基地建設不僅涉及力量投射，還與全球追蹤和太空資產有關。

柬埔寨駐美國大使館則透過聲明稱報道是毫無根據的指控，柬埔寨堅定遵守國家憲法，憲法不允許國土上有外國軍事基地或部署，「基地翻新工程只是為了加強柬埔寨海軍保護海洋權益完整和打擊包括非法捕魚在內海上犯罪的能力」。