柬埔寨警稱中國人被迫當「血奴」純屬編造　中國使館公布調查結果

針對中國一男子在柬埔寨遭詐騙團夥圈養當「血奴」一事，中國駐柬埔寨使館表示，柬警方查證「血奴」案屬編造。



2月28日，據中國駐柬埔寨大使館官微消息，對網傳「血奴」案高度關注，在敦促柬埔寨警方於2月15日立案後，持續跟進案件進展。2月28日，柬警方向中國駐柬埔寨大使館通報了初步調查結果併發布公告，認定所謂「血奴」案純屬編造。

據柬警方內部通報和公告稱，中國公民李亞緣綸偷渡來柬，後因肝部患嚴重疾病，聯繫當地一社會組織尋求幫助。先後有3人出於不同目的，協助李編造、宣傳其被非法拘禁、受到虐待及充當「血奴」的假新聞，誤導輿論，嚴重影響社會秩序。案件下步將移交柬司法機關審理。

中國駐柬埔寨大使館呼籲在柬中國公民遵守中柬兩國法律，理性維權，切勿編造謠言，欺瞞公眾，呼籲廣大公眾擦亮眼睛，明辨是非，不要被他人利用。

下一步，中國駐柬埔寨大使館將繼續跟進此案審理，在中柬兩國法律框架下保護好有關當事人的合法權益，支持配合當地執法部門，持續加大對網賭電詐及相關涉中國公民犯罪的打擊整治力度，切實保障在柬中國公民生命財產安全。

此前，柬埔寨中柬第一醫院2月12日向中國駐柬埔寨大使館反映，該院收治一名李姓中國男子，這名男子因輕信同城網上的虛假招工廣告，被犯罪團伙脅迫偷渡至柬，後遭柬西哈努克港中國城內網賭電詐團夥非法拘禁，並被多次大劑量抽血，生命垂危。

當時，中國分類訊息平台58同城很快陷入柬埔寨「血奴」事件風波，引發輿論憤慨。

中國新聞網2月18日曾報道，58同城就「血奴」案件表示，對於受害者的遭遇深表同情，尚未確定受害者是在58同城查看到的招聘訊息，58同城也未查到對應企業發布的招聘訊息。