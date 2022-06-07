日本公布外國遊客防疫指引　要求戴口罩和買醫療保險

日本國土交通省6月7日公布遊客須遵守的防疫指引，當中提及如旅行團中有團員確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），除確診者和密切接觸者外，其餘團友仍可繼續行程。



根據日本政府的新指引，如旅行團中出現確診者，旅行社及帶團導遊要迅速讓確診者到醫療機構就診。除確診者和密切接觸者外，其餘團友可繼續觀光。

旅行社將要求旅客戴口罩，並購買海外旅遊保險。

旅行社將事先安排提供多語種服務的醫療機構、隔離設施、以及收集旅客的行程資訊。導遊會記錄旅客的行程，包括到訪的設施、交通工具的座位，以便找出密切接觸者。

政府沒設定規則來處罰違反規定的旅客，但違規者可能會不被允許繼續參加旅行團。

日本自10日起批准包括來自美國、中國、韓國等98個國家和地區的外國人入境旅遊，但只准旅客參加有導遊陪同的旅行團。

日本運輸綜合研究所6日公布一項建議，要求取消單日入境人數上限，政府每天只批准2萬人入境。日本運輸綜合研究所指，這措施的防疫效果有限，而且將導致日本與外國的交流停滯、使旅客更遠離日本，他們認為日本的做法與其他七國集團（G7）成員國的做法相去甚遠。