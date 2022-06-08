猴痘｜CDC建議戴口罩後「彈弓手」收回　病毒可透過空氣傳播？

美國疾病控制和預防中心（CDC）在上周更新了針對猴痘感染的預防建議，其中提到了可戴上口罩，但該建議很快就遭到刪除，原因是建議「可能會引起混亂」。然而，有愈來愈多的跡象，顯示今天在全球各地出現的猴痘感染，可能是透過空氣傳播做成。



自5月中爆發以來，猴痘在全球31個國家已有最少1000人受到感染，在美國亦發現了31宗。在過去猴痘的爆發中，大多數病例都是與受感染患者或動物有密切接觸的人身上發現的，但單純以「身體接觸」已無法解釋今天的傳播數量之大和廣，空氣傳播已成為餘下的可能。

圖為2003年6月一隻土撥鼠。土撥鼠可傳播猴痘，齧齒類動物是猴痘傳播的主要來源之一。（Getty）

猴痘和天花同屬正痘病毒，因此一般可以天花的傳播途徑理解猴痘。天花除可透過接觸患者皮膚及分泌物傳染外，亦可透過空氣傳播。如在1947年，一個居住在醫院的天花病患者，透過醫院內循環系統隔空感染其餘7層樓的其他人。

不過，猴痘的感染力不及天花，在現階段也很難說明猴痘有着普遍透過空氣傳播的疾病，如流感、以至今天的新冠肺炎般的感染力。美國科學家過去一直有就天花病毒進行研究，包括其能否透過氣溶膠，即空氣中的微粒傳播，以應對恐怖分子可能會利用天花病毒進行恐襲。但相關的研究並沒有得結論，天花通常是通過飛沫傳播，但某些時候，仍可透過氣溶膠傳播。

按此對比猴痘，猴痘一般被認為可透過飛沫，在空氣中懸浮數分鐘至數小時，因此理論上猴痘確實可透過空氣傳播。美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）的病毒學家查爾伯格（Mark Challberg）表示，研究猴痘在空氣傳播的能力十分重要，因為避免病毒通過氣溶膠傳播的預防措施即管在醫院仍不普遍。同時許多猴痘患者因症狀輕微而在家隔離，家庭成員可能需要考慮空氣傳播的可能性。

關於猴痘的許多懸而未決的問題，包括為何當前的患者症狀較輕，會否出現無症狀感染，或無症狀感染患者能否傳播病毒，病毒到底在社區流傳了多久而未被發現等。