新加坡提前面臨登革熱緊急情況　敲響全球氣候暖化警鐘

新加坡今年較往年提早面臨登革熱疫情緊急情況。美媒6月7日引述專家稱，其疫情與氣候變遷緊密相關，在暖化趨勢下，未來數年內全球各地都可能爆發類似危機。



香港衞生署轄下的衞生防護中心數據顯示，香港5月27日至6月2日間錄得1宗登革熱外地傳入個案，患者於潛伏期內曾到新加坡。這是中心今年錄得的首宗登革熱個案。

根據美媒指，新加坡的登革熱高峰往年通常自6月1日開始，但其衞生部發言人指，截至5月28日，今年已有約11,670宗病例，其中約10%需要住院治療，感染人數遠超2021年全年的5,258宗。

新加坡內政部長陳國明（Desmond Tan）稱，今夏感染人數絕對會加速上升，「現已到了我們必須應對的緊急階段」。

報道引述專家說，近期極端天氣導致新加坡疫情惡化。愈來愈多國家經歷長期炎熱天氣和有助蚊子繁殖和病毒傳播的雷雨之際，其他地方也可能出現類似問題。

登革熱會引發類似流感的病徵，如高燒、劇烈頭痛和身體疼痛。在極端情況下，甚至可能導致患者出血、呼吸困難、器官衰竭甚至死亡。

白紋伊蚊除了令人痕癢之外，更有機會傳播登革熱。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

世界衛生組織（WHO）21月發布的全球登革熱報告中稱，這種疾病已遍及全球100多個國家，且在過去50年裡，病例數增長30倍，2019年全球出現創紀錄的520萬宗登革熱病例。單在亞洲，這個疫情就導致數千人死亡。

新加坡史上最嚴重的登革熱疫情發生在2020年，全年累計35,315宗確診，28人死亡。由於登革熱旺季才剛開始，專家和醫生警告，新加坡今年的病例數很可能會刷新紀錄。

氣候變化加劇和和地球升溫之際，寨卡病毒（Zika Virus Infection）、基孔肯雅熱（Chikungunya fever）和登革熱等經蚊子傳播的疾病可能繼續傳播，並對人類健康與福祉產生更大影響。

專家指，眼前的關鍵是官員和政策制定者是否看到蚊媒疾病對人類健康的影響，並採取行動延緩暖化速度，同時準備應對氣候變化帶來的後果。

新加坡管理大學（Singapore Management University）氣候科學家周祥龍（Winston Chow）說，「不斷改變的環境條件正推升蚊子的繁殖率，所以除非氣候緊急情況有所改善，否則完全消除登革熱會變得更加困難。長遠來看，新加坡將面臨一場辛苦硬仗。」