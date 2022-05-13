全民種大麻｜當普通盆栽來種？泰國有大麻新規　百萬株全國免費派

泰國公共衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）5月7日宣布，政府6月將向全國各家庭分發100萬株免費大麻。



阿努廷7日在Facebook表示，政府此舉是為紀念新規定。他表示，打算讓國民種植大麻像種植「家庭作物」一樣。

泰國2019年批准醫用大麻合法化成東南亞首例。政府容許國民在家種大麻的規定於今年6月9日生效，民眾通知當地政府後可在家種植大麻，但用於商業必須先申請執照。

同時泰國的規定與美國加州的大麻合法化規定不同，泰國現行法律仍不允許高效大麻用於娛樂用途，吸食高效大麻或面臨最高15年監禁的刑罰。泰國批准種植的大麻，是被指為可以用作醫療用途的大麻，其中含有少於 0.2 四氫大麻酚（THC）的大麻產品。

愈來愈多證據表明大麻的醫療好處、美國和其他主要經濟體放寬關於大麻的法律之際，泰國致力成為領導亞洲大麻產業的國家。《紐約時報》12日引述業界分析指，新規定或幫到泰國吸引更多國際遊客和加強醫療旅遊。

儘管有嚴厲的法律懲罰違法者，但泰國吸毒問題仍猖獗。根據泰國警方數據，2021年10月至2022年3月31日間，警方逮捕逾12萬名涉毒疑犯並查獲大量毒品，當中包括約5.3萬公斤大麻。