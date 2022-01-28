德國將推大麻合法化　產業掀起「掘金熱」？

德國「紅綠燈」執政聯盟上台後，推動大麻合法化的宣言掀起了德國國內一股掘金熱。儘管具體政策尚未出台，業界對生產和銷售的准入門檻、銷售渠道等等都不明確，但卻攔不住投資者和從業者的熱情。



去年11月末，德國由社民黨（SPD）、綠黨及自民黨（FDP）組成的新執政聯盟，以「冒險取得更大進步」為宣言，公佈了一系列過去保守政府時代下所難以想像的改革政策，當中就包括將娛樂用大麻合法化。一旦措施正式推出並落實，德國可能成為歐洲的大麻中心。

事實上，在德國之前，歐洲僅有馬耳他於去年12月起允許成年人持有和種植供個人使用的大麻；而以銷售大麻的「咖啡店」（coffee shop）聞名的荷蘭實際上並未將娛樂用大麻合法化，唯政府就大麻實施「寬容政策」。

荷蘭政府官方網站資料顯示：「在咖啡店銷售軟性毒品是一種刑事犯罪，但公訴機關不對咖啡店的這種犯罪行為進行起訴。」這一政策允許咖啡店在單次交易中販賣不超過5克大麻，且不對持有5克及以下大麻的公眾進行起訴。歐洲以外，將娛樂用大麻合法化的則只有美國一些州份、加拿大和烏拉圭等。

2016年8月，大麻合法化的倡議人士在一年一度的大麻大遊行（Hanfparade）中經過德國柏林的國會大廈。(Getty)

目前，德國將如何推行該政策仍不明確，只明言「將允許在有執照的商店裏向成年人有控制地銷售用於娛樂目的的大麻」。儘管立法時間表並不明確，專家認為相關法案可能在兩年內推出。至於是否允許大麻在藥店以外的商鋪販賣、大麻生產和加工的門檻多高等仍屬未知，政府亦沒有給出推行立法的時間表，不過投資者和商家已經開始採取行動。

綠色掘金熱

去年11月，德國杜塞爾多夫大學（Heinrich Heine University Düsseldorf，暫譯）的經濟學家Justus Haucap發佈研究，結果發現德國大麻的年需求量將達到400噸，如果以每克平均10歐元（約合88港元）的價格出售，市場價值將達到40億歐元（約合350億港元）。

VICE新聞網引述德國多家企業消息，指業界正在加緊準備面對市場需求。目前德國最大的醫用大麻生產企業Demecan指，他們位於德國東部城市德累斯頓市（Dresden）的生產種植設施還在不斷壯大，能夠迅速加大產量。

英國一位農夫Mike Lamyman於2021年8月27日演示大麻油的質量控制過程。近年來，來自大麻家族植物的CBD油因其健康屬性而越來越受歡迎。（Getty）

在德國鄉村一個葡萄酒莊，一家大麻初創企業Sanity Group已經將農場改造成了一個高科技研究所和加工廠，用來檢測和加工進口的大麻。公司業務目前尚集中在醫療和健康領域，但一旦娛樂市場開放，就會擴大規模。據TechCrunch報道，去年該公司獲得了總計7300萬美元的A輪融資，可能為歐洲迄今最大規模的大麻投資。

德國的大麻商業協會（German Cannabis Business Industry Association，BvCW）管理總監Jürgen Neumeyer則表示，協會所代表的50家醫用大麻企業中，絕大多數都對娛樂用大麻的商機非常感興趣，他每天都會收到20至40項有關執照的徵詢。

Demecan的一名高層Constantin von der Groeben對英國傳媒表示：「就人口而言，德國將成為世界上允許銷售大麻的最大國家（加拿人口為3800多萬，德國人口為8300多萬）。這對我們來說是一個巨大的機會」。

2020年10月14日，位於荷蘭阿姆斯特丹一家銷售大麻的咖啡店。（Getty）

合法化引歐洲連鎖反應？

正如許多其他推行或者正在推行大麻合法化的國家一樣，德國的新舉措亦是建立在社會成本的考量之上。通過對大麻煙捲、大麻花芽和食用類大麻產品徵稅，可給國家帶來可觀的收入、取締黑市並減少有組織犯罪活動。杜塞爾多夫大學的研究指出，大麻合法化政策可以將每年執法和司法系統的支出減少13億歐元，此外還能帶來額外34億歐元的稅收收入、創造2,7000個就業崗位。

在荷蘭，阿姆斯特丹吸引來的大麻旅遊產業亦是當地重要的財源。荷蘭銀行估計，如果失去了大麻旅遊，該市每年將損失高達100億美元的收入。假若德國大麻合法化，荷蘭的吸引力很可能會大大降低。

不過，包括荷蘭在內，瑞士、盧森堡和意大利等歐洲國家亦在討論大麻合法化問題，德國此舉或許會在區內引起更大範圍的連鎖反應。