烏克蘭｜全球急需烏克蘭糧食出口　但開通黑海走廊存有風險

俄羅斯同意建立一條從烏克蘭出口糧食的走廊，以解決全球的糧食危機。然而接受俄羅斯的建議會讓烏克蘭置於危險中，與此同時全球小麥與葵花籽的庫存已愈來愈少。



烏克蘭是全球的主要糧食出口國之一，佔全球近10%的小麥及40%的葵花籽油。在衝突爆發前烏克蘭98%的穀物和油籽通過黑海出口，出口量高達每月600萬噸。俄烏戰爭爆發後黑海遭封鎖，聯合國糧食及農業組織（FAO）估計有2000萬噸的糧食目前滯留在烏克蘭。

圖為5月26日，索馬利摩加迪休的一間食品店，當地的小麥粉自俄烏戰爭爆發後，升價了接近40%。（AP）

烏克蘭在黑海附近亦佈置了大量水雷，防止俄羅斯艦隊靠近。因此即使俄羅斯予以放行，商船通過黑海也不會安全。與此同時，全球糧食已響起警號：全球農作物的收割時期不同，非洲和中東的幾個國家出現麵包和其他小麥製品短缺的情況。烏克蘭亦迫切需要出口糧食賺取收入。最近幾週烏克蘭嘗試通過鐵路出口穀物，但由於軌距寬度不同，烏克蘭列車與大部分歐洲網絡鐵路不兼容，而且還缺乏貨車，這個過程要耗時花錢得多。

開通黑海糧食走廊

正在訪問安卡拉的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）基本同意土耳其的建議，在黑海開通一條走廊，並在伊斯坦布爾設立一個聯合國協調機構，以協助接收糧食。

不過實現建立走廊有數個困難，第一是清理烏克蘭佈置的水雷。但烏克蘭擔憂一旦完全清理水雷，會置敖德薩沿岸於危險，俄軍可以於敖德薩登陸進攻烏克蘭，基輔不太可能相信俄羅斯的不侵略承諾。

圖為6月8日，俄羅斯外長拉夫羅夫，與土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）會面。（AP）

因此基輔會要求西方提供更多的精銳反艦導彈的部置，這會引起俄方的反對。土耳其雖然承諾提供船隊護航，但基輔可能覺得並不足夠，會進一步要求英美加入，如此並非沒有風險：北約一直與衝突保持距離，一旦船隊任意一方遭受攻擊，北約艦隊會被捲入戰鬥，戰爭會瞬時升級。

同時莫斯科一直指責是西方的制裁阻礙糧食出口，要求歐美解除制裁。土耳其外長也表示道，消除阻礙俄羅斯出口的障礙是一種合理訴求。這對歐美來說將是艱難的決擇，歐美指責俄羅斯把糧食當成武器，脅持其他國家作為籌碼。糧食出口已成為急務，糧農組織警告，全世界僅有約10週的時間尋找解決方案。