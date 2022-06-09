烏克蘭｜全球急需烏克蘭糧食出口　但開通黑海走廊存有風險

撰文：歐敬洛
出版：更新：

俄羅斯同意建立一條從烏克蘭出口糧食的走廊，以解決全球的糧食危機。然而接受俄羅斯的建議會讓烏克蘭置於危險中，與此同時全球小麥與葵花籽的庫存已愈來愈少。

烏克蘭是全球的主要糧食出口國之一，佔全球近10%的小麥及40%的葵花籽油。在衝突爆發前烏克蘭98%的穀物和油籽通過黑海出口，出口量高達每月600萬噸。俄烏戰爭爆發後黑海遭封鎖，聯合國糧食及農業組織（FAO）估計有2000萬噸的糧食目前滯留在烏克蘭。

圖為5月26日，索馬利摩加迪休的一間食品店，當地的小麥粉自俄烏戰爭爆發後，升價了接近40%。（AP）

烏克蘭在黑海附近亦佈置了大量水雷，防止俄羅斯艦隊靠近。因此即使俄羅斯予以放行，商船通過黑海也不會安全。與此同時，全球糧食已響起警號：全球農作物的收割時期不同，非洲和中東的幾個國家出現麵包和其他小麥製品短缺的情況。烏克蘭亦迫切需要出口糧食賺取收入。最近幾週烏克蘭嘗試通過鐵路出口穀物，但由於軌距寬度不同，烏克蘭列車與大部分歐洲網絡鐵路不兼容，而且還缺乏貨車，這個過程要耗時花錢得多。

開通黑海糧食走廊

正在訪問安卡拉的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）基本同意土耳其的建議，在黑海開通一條走廊，並在伊斯坦布爾設立一個聯合國協調機構，以協助接收糧食。

不過實現建立走廊有數個困難，第一是清理烏克蘭佈置的水雷。但烏克蘭擔憂一旦完全清理水雷，會置敖德薩沿岸於危險，俄軍可以於敖德薩登陸進攻烏克蘭，基輔不太可能相信俄羅斯的不侵略承諾。

圖為6月8日，俄羅斯外長拉夫羅夫，與土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）會面。（AP）
烏克蘭｜俄羅斯促西方解除制裁　讓俄向國際市場供應糧食烏克蘭｜土俄外長會晤　稱黑海建糧食走廊合理可行烏克蘭局勢︱傳亞速鋼鐵廠逾千被俘烏軍押至俄羅斯境內調查俄羅斯擬進入第三階軍事行動：普京想要怎樣的「東烏克蘭」？

因此基輔會要求西方提供更多的精銳反艦導彈的部置，這會引起俄方的反對。土耳其雖然承諾提供船隊護航，但基輔可能覺得並不足夠，會進一步要求英美加入，如此並非沒有風險：北約一直與衝突保持距離，一旦船隊任意一方遭受攻擊，北約艦隊會被捲入戰鬥，戰爭會瞬時升級。

同時莫斯科一直指責是西方的制裁阻礙糧食出口，要求歐美解除制裁。土耳其外長也表示道，消除阻礙俄羅斯出口的障礙是一種合理訴求。這對歐美來說將是艱難的決擇，歐美指責俄羅斯把糧食當成武器，脅持其他國家作為籌碼。糧食出口已成為急務，糧農組織警告，全世界僅有約10週的時間尋找解決方案。

烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
你可能感興趣