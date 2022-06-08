俄羅斯擬進入第三階軍事行動：普京想要怎樣的「東烏克蘭」？

6月3日，俄羅斯發起的對烏克蘭特別軍事行動進入第100天。回顧戰爭軌跡，南部的赫爾松（Kherson）於3月2日陷落，是為戰事開始後，俄軍控制的首座烏克蘭大城。3月29日，俄羅斯國防部宣佈，特別行動第一階段的主要任務整體完成，後續將轉入頓巴斯地區（Donbas）作戰。此後，俄軍從基輔（Kyiv）周邊和烏北的切爾尼高文浩（Chernihiv）、蘇梅（Sumy）等地完全撤出。在第一階段作戰期間，俄軍地面部隊曾一度深入距離基輔市中心15公里處。



4月18日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）宣佈，俄軍針對頓巴斯地區的攻勢正式開始；4月21日，俄防長紹伊古（Sergei Shoigu）向普京（Vladimir Putin）匯報，俄軍已控制除亞速鋼鐵廠外的馬里烏波爾市（Mariupol）所有地區；5月16日，烏軍宣佈亞速鋼鐵廠作戰行動結束，據守鋼鐵廠的烏方人員陸續出廠投降；5月20日，紹伊古宣佈已完全控制亞速鋼鐵廠，控制盧甘斯克地區的行動也接近尾聲。

據新華社報道，6月1日，俄國防部下屬委員會公布第三階段特別軍事行動目標，包括控制尼古拉耶夫（Mykolaiv）、敖德薩（Odessa）和哈爾科夫（Kharkiv）；6月2日，烏方公布數據顯示，如今俄烏雙方繼續在北頓涅茨克及其周邊地區展開激戰，戰線總長超過1,000公里，俄軍已控制北頓涅茨克（Sievierodonetsk）大約80%的地區，同時控有烏克蘭近20%領土，烏軍則緩慢向城市西部的工業區及隔河相望的利西昌斯克（Lysychansk）撤退。俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在6月3日時表示，特別軍事行動將持續到所有目標都實現為止。

2022年5月19日在烏克蘭東部頓涅茨克的馬里烏波爾，在被圍困的亞速鋼鐵廠附近有一部裝甲運兵車。（AP）

俄羅斯正持續蠶食烏克蘭

綜合上述發展，可見戰場兩大趨勢。第一，俄羅斯短期之內難以佔領烏克蘭全境；第二，烏克蘭已不可能讓國土重回2014年以前狀態，就連收復2022年以後的多數淪陷大城，也是概率極低。

2月24日戰爭爆發時，曾有部分預測認為，俄羅斯能再現蘇聯時期的鋼鐵洪流，快速斬首基輔政權，扶植親俄領袖上台，甚至是取消烏克蘭的國家合法性，直接將其併入俄羅斯版圖。上述目的推測，是否真為俄羅斯的初始規劃，難有定論，但由戰情整體走向觀之，俄羅斯對「速勝」的期待應是無庸置疑，否則便不會以少數兵力直插基輔、包圍而不強攻；其初期輿論宣傳策略，也是着意包裝「正義之師」光環，強調自己此舉是為解救同胞免於「新納粹」荼毒，同時捍衛俄羅斯的國家安全，而非蓄意侵吞烏克蘭領土，其對烏克蘭民用設施也大體奉行「不殃及無辜」原則。

然而這般「速勝」預設，與開戰之初便急於撤館、認為烏克蘭即將「速敗」的歐美類似，既在一定程度上，高估了俄羅斯的大規模戰鬥能力，也低估了烏克蘭的抵抗意志。俄羅斯原本料想能重演克里米亞場景，卻在談判持續無果、轉進頓巴斯後，打成了近似蘇芬戰爭的血腥場面，也不再顧忌摧毀烏克蘭民用設施。

然而歐美繼「烏克蘭速敗論」後，又在戰爭前中期發生了另一重大誤判，即相信普京（Vladimir Putin）政權會因經濟制裁、戰事長期化而迅速垮台，並在此預判下出台多劑「短期猛藥」，例如宣稱要對俄羅斯實施油氣禁運、作勢要源源不絕且無底線提供任何烏方想要的軍火、炒作「全球支持烏克蘭」的輿論聲量等。

2022年5月30日，來自烏克蘭的民眾在比利時首都布魯塞爾示威，他們要求歐盟禁止進口俄羅斯的石油和天然氣。（AP）

平心而論，上述舉措除將西方迅速推上道德高地、鼓舞烏克蘭戰鬥意志、煽動俄羅斯內部不滿民意、增加顏色革命概率外，便無其餘實質獲益，甚至可能導致額外經濟成本；且伴隨莫斯科在經濟制裁下站穩腳跟，軍事行動也非毫無進展，西方過早的高調宣示，已逐漸成為束縛自我的政治正確枷鎖。如今持續高強度加碼顯然不可能，畢竟西方正深陷高物價、高通脹困境，更遑論要與俄羅斯真槍實彈決一死戰；但「勸降」烏克蘭又無疑是告訴世界，自己不過是把烏克蘭當作放血俄羅斯的耗材，前期積累的道德能量可能因此瓦解。

進退兩難下，西方只能持續當前尷尬姿態，佯裝能為烏克蘭兩肋插刀在所不辭，其實阮囊羞澀、錙銖必較。而俄羅斯儘管無法重演鋼鐵洪流，卻在「打呆仗」操作下，緩慢吞食烏克蘭領土，並持續消滅烏軍有生兵力。

事到如今，戰爭結果已漸具模糊雛形。俄羅斯付出了高昂代價，致使無數青年血濺沙場、命喪異鄉，但烏克蘭也無力收復失土，正如其在2014年同樣無力收復克里米亞般。烏軍儘管能在赫爾松、北頓涅茨克等地發起局部反攻，卻已喪失收復大片領土的核心能力，其部隊在前線衝突下嚴重損耗，在戰火蔓延下日漸衰弱，無法組織力道強勁的反擊，僅能造成微弱且暫時的雙方戰線變化；而有鑑於俄羅斯已在此戰付出高昂代價，要說服國內「鮮血沒有白流」，便需出具明顯戰果或政治收穫，故要讓其放棄2022年後的佔領地，除非烏克蘭願做出比中立化、甚至芬蘭化更大的政治讓步，否則此般奢望無異於緣木求魚。

與此同理，除非普京政權一夕瓦解，或澤連斯基政權被親俄派取代，否則支離破碎、慘遭肢解的烏克蘭，也恐怕是這場戰爭的必然結局。

2022年5月9日，俄羅斯總統普京出席莫斯科舉行的二戰勝利紀念活動。（AP）

東西烏克蘭的極限思考

在此基礎上，沿南北向第聶伯河（Dnieper）分割而出的東烏克蘭、西烏克蘭模式，並非是戰爭終局的最可能雛形。第聶伯河之所以是東西烏克蘭的傳統分界，乃因其南北貫穿國土，並曾是傳統大國軍力的推進極限，波蘭與沙俄於1654年簽訂條約時，便是以此為界將烏克蘭一分為二。

但此次情況有些不同。一來，俄羅斯或許無法完全佔領第聶伯河東側，畢竟此處不僅包括頓巴斯、哈爾科夫，更有切爾尼科夫、蘇梅，後兩處可謂極北之境，在尚未拿下哈爾科夫前，進軍此處易被切斷補給；二來，俄羅斯公布的第三階段行動目標，除哈爾科夫外，還包括第聶伯河西側的尼古拉耶夫與敖德薩，足見其所想像的實控結果，是讓烏克蘭成為全然的內陸國家，喪失黑海沿岸，北境則暫不在其首要考量中。當然俄軍也可能無法成功推進，如此一來，最終的南部實控線，或將停在第聶伯河出海口的赫爾松，北部則要視哈爾科夫是否被拿下，以及拿下後的持續戰況如何而定。

但不論實際結果如何，「東烏克蘭」又將以何種形式成為俄羅斯勢力範圍，其與基輔控制的「西烏克蘭」，將有大概率不在同一經濟體、稅收計算機制內。若情勢如此發展，烏克蘭內生的東西「發展差異」，或將在此次戰爭後分裂為「兩國數據」，這對「東烏克蘭」而言，將更有助其開展對俄經濟互融，但對「西烏克蘭」來說，則是災難性的摧枯拉朽。

烏克蘭總統澤連斯基視察哈爾科夫的前線陣地。（AP）

首先，根據烏克蘭國家統計局公布在2014年克里米亞危機前公布數據，2013年的烏克蘭的地區生產總值（GRP）中，基輔市（3,125.5億烏克蘭格里夫納）居首，頓涅茨克州（Donetsk，1,649.2億）為次，接着依序是第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk，1,529億）、哈爾科夫州（853.1億）、敖德薩州（697.6億）、基輔州（689.31億）、利沃夫州（Lviv，633.2億）、波爾塔瓦州（Poltava，584.6億）、盧甘斯克州（Luhansk，551億）、扎波羅熱州（Zaporizhzhia，543.5億），構成了前十名排序。

而根據烏克蘭國家統計局公布的最新數據（2019年），扣除掉2014年後便資料不全的頓涅茨克、盧甘斯克兩處，排名順位並無太大更動，除了敖德薩微落至利沃夫後，其餘地區仍維持烏克蘭發展翹楚之姿。

若與每月工資數據搭配參考，根據2022年烏克蘭財政部數據，基輔市排名第一（21,347烏克蘭格里夫納），接着分別是頓涅茨克州（15,480）、基輔州（15,152）、扎波羅熱州（14,510）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（14,479）、尼古拉耶夫州（14,382）；或是回顧2016年的人均GPR（烏克蘭國家統計局發布的最新數據），在基輔市（191,736烏克蘭格里夫納）之後，依序為波爾塔瓦州（81,145）、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（75,396）、基輔州（74,216）、扎波羅熱州（59,729）、哈爾科夫州（57,150）、敖德薩州（50159）、尼古拉耶夫州（50,091）。從類似的排列組合可見，烏克蘭的經濟發展除了基輔遙遙領先外，便是東南一側最為耀眼。

2022年5月5日，在烏克蘭南部城市馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，煙從鋼鐵廠內升起。（AP）

而之所以會有這般現象，與烏克蘭的重工業集中於東南部有關。首先，第聶伯羅彼得羅夫斯克、頓巴斯地區，皆是烏克蘭重要的煤礦區，頓巴斯的煤炭估計儲量更是高達600億噸，2014年武裝獨立衝突爆發前，此處產煤量替身為歐洲第三大產煤國的烏克蘭，貢獻了出口數據的30%。

此外烏克蘭也是世界第七大鐵礦石生產國，東南側同樣形成了冶金工業與相關製造業帶。扎波羅熱是烏克蘭主要汽車製造商ZAZ的所在地，尼古拉耶夫則是造船業重鎮，Metinvest（馬里烏波爾，隸屬頓涅茨克）、ArcelorMittal Kryvyi Rih（第聶伯羅彼得羅夫斯克）、亞速鋼鐵廠（馬里烏波爾）、伊利奇鋼鐵廠（馬里烏波爾）等大型鋼鐵企業，同樣分佈在東南地帶。

而雖說基輔數據亮眼，卻也是在一定程度上，享受了首都的政治紅利，例如烏克蘭最大電話運營商Kyivstar，便是將公司總部登記在基輔。此外以總部位於基輔的飛行器製造商安東諾夫設計局為例，其在很大程度上仰仗了東部的工業生產資源與供應鏈，更在哈爾科夫設有國家航空生產企業，倘若來日哈爾科夫淪陷，安東諾夫設計局恐將被迫拆分業務，如此一來便無法再維持當前的收入水平。

對照當下戰線發展，俄軍已佔領盧甘斯克幾乎全境、頓涅茨克西南半部、哈爾科夫東半部、扎波羅熱南半部、赫爾松幾乎全境、尼古拉耶夫部分東部土地。倘若俄軍順利奪下哈爾科夫，搭配對扎波羅熱的實質控制，將可南北包夾第聶伯羅彼得羅夫斯克的東岸領土；若順利攻下尼古拉耶夫，則可打通去往敖德薩的陸路。此次的東西烏克蘭模式，並非傳統以河為界的地緣緩衝區考量，俄羅斯顯然納入了經濟戰略思維，意在奪取烏克蘭高價值的重工業地帶與出海口，重塑自己的西南經濟與地緣格局。

+ 2

此外烏克蘭身為世界產糧大國，東部同樣有所貢獻，而非如外界直觀想像，其農業帶全數集中在西部。根據烏克蘭國家統計局2016年至2020年數據，以葵花籽為例，哈爾科夫貢獻了全烏克蘭10%的產量，第聶伯羅彼得羅夫斯克也貢獻了9%；小麥同樣東西分佈，哈爾科夫、第聶伯羅彼得羅夫斯克、扎波羅熱、赫爾松、頓涅茨克、盧甘斯克產量總佔比36%；小米（millet）則以東部為主要產地，前述六地總佔比50%。故俄羅斯眼下對烏克蘭東南的寸寸蠶食，亦將損及基輔未來的農業收入。

最終，東西烏克蘭的分裂，或將成為戰爭結局的隱喻。東部被佔地帶不論自願與否，都將融入俄羅斯經濟圈，並在相關能源與建設輸血下，逐步恢復生產水平；西部則面臨工農收入盡皆受創的衝擊，即便基輔政權得以存活，免於成為俄羅斯勢力範圍，其也無法加入歐盟或北約，但其民眾將有高概率在生活所迫下，湧向歐盟尋找各種工作機會，不論合法或非法。

此次特別軍事行動，俄羅斯或許付出了極高代價，但其也確實摧毀烏克蘭加入北約的可能，並警告西方，干涉俄羅斯的「自然勢力範圍」並非明智之舉，同時逐步掠奪烏克蘭高產值地帶；而對於後者，西方顯然不打算阻止，甚至漸有呼籲烏克蘭「以領土換和平」的輿論。當然俄羅斯是否真能完成第三階段軍事行動、佔領敖德薩，猶未可知，但當東西烏克蘭的分野正在成形，西方又在一定程度上默許，莫斯科的「勝利」，必然是烏克蘭未來極難承受之重。