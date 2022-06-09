疫情｜美國Omicron亞型BA.4和BA.5佔比上升　再感染病例逾160萬

美國6月7日新增149,185人確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。美媒引述專家指，全美24個州份錄得逾160萬宗再感染個案，甚至有人已受感染5次。



根據華府數據及美國廣播公司（ABC）分析人士，自收集再感染病例的數據開始以來，紐約州（New York）、缅因州（Maine）和加州（California）均有超過20萬宗，密歇根州（Michigan）和北卡羅來納州（North Carolina）則有逾10萬宗。

報道指，再感染的定義各州不同，愈來愈多人再次確診，有人2次、3次、4次感染，甚至有人5度感染。

專家認為，再次感染可能部分是因為更具傳播力的新變種病毒、免疫力下降、放寬包括口罩令在內有效的抗疫措施，也就是說，即使病例通常不嚴重，但要控制疫情是會更難。

專家還說，與疫情之初相比，民眾對自然感染和疫苗接種的保護概念已產生變化，就像普通感冒，它有可能多次感染。

美國疾病控制和預防中心（CDC）7日指，變種病毒株Omicron（奧密克戎）亞型BA.4和BA.5已佔全美病例近13％，高於一週前的7.5%及5月初的1％。

《衛報》8日稱，儘管現時大多病例仍與感染Omicron亞型BA.2.12.1有關，但某些專家相信，BA.4與BA.5最終或會超越它。