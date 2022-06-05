長新冠可致死？　研究：美國30%確診者患後遺症　120人疑因此病死

除了預防染疫以及確診後的應對外，大眾也開始關注「長新冠後遺症」議題。美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention；簡稱：CDC）統計了各州的死亡案例後發現，有100多名死者可能是因為長新冠（Long Covid-19）而死。根據研究指出，有多達30%的新冠病患在確診後面臨長新冠，更有部分的患者直到1年後都還有後遺症。



根據《政客》報道，消息人士指出，隸屬於美國CDC的國家衛生統計中心從各州收集了由驗屍官、法醫以及醫生所開立的死亡證明，並分析其中100多例疑似是死於長新冠的死亡病例。據悉，國家衛生統計中心目前正在審查一批2020年至2021年的文件。

報道稱，這是CDC首次在相關審查中提到，長新冠與其併發症可能導致死亡。國家衛生統計中心預計在未來幾天內公布分析的初步數據。目前還不知道這100多名死亡患者是否有潛在的健康問題，也暫時無法確定長新冠是死亡主因還是其中一個因素。

同場加映：Omicron｜沒確診也有新冠後遺症？長新冠徵狀 長者比青年嚴重（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

根據另一份發表在《美國醫學協會雜誌》的研究指出，有超過30%的新冠患者會面臨長新冠後遺症，美國的衛生官員仍在努力了解長新冠的重要性與嚴重性。正在研究長新冠的哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院科學家霍尼格（Mady Hornig）表示，長新冠致死的整體風險因素很重要，且在不斷地變化。

美國CDC仍在持續收集與修改相關統計數據，不過迄今已經確定2021年與2022年分別有60份的死亡證明上註記了長新冠，一共120份。

儘管對於長新冠後遺症尚未有一個通用的定義或是測試手段，不過醫護人員會透過症狀以及是否曾經染疫來進行診斷。長新冠的症狀通常包括疲勞、呼吸急促或是腦霧。研究人員表示，有10%至30%的新冠患者會發展為長期新冠。美國CDC在5月27日推出的研究報告則稱，美國有超過20%的成年人會面臨長新冠。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】