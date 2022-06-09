烏克蘭｜經合組織：全球經濟將為俄烏戰爭付出沉重代價

經濟合作暨發展組織（經合組織，OCED）6月8日發出警告，指全球經濟將為烏克蘭的戰事付出沉重代價，面臨高通脹、增長放緩以及對供應鏈的長期傷害。



經合組織在8日發表預測報告，將今年全球的經濟增長由12月預測的4.5%下調至3%，並將其中38個成員國的通脹預測翻倍至近9%，並預計經濟增長在2023年會放緩至2.8%。

組織在經濟展望中指出，近數個月來，全球經濟環境發生了重大變化，包括疫情Omicron變種在全球傳播，以及通脹壓力持續超出預期的情況，「然而，最大的變化是烏克蘭戰爭對經濟的影響。」

圖為6月5日，烏克蘭基輔，一名女子坐在一架坦克上。（AP）

這一悲觀的預測與世界銀行的警告相呼應，俄羅斯入侵對經濟的影響深遠，將使制定正確的財政和貨幣政策變得困難。物價飆升的早期影響已迫使各國央行收緊貨幣政策，例如美聯儲5月加息。

報道特別指出，若烏克蘭的戰事持續或升級，歐洲的地區的風險會大增。同時由於基本食品和能源價格飆升，低收入經濟體也面臨風險。中國的疫情清零政策也對國際復甦前景帶來壓力，而銀行的利率的急劇上升可能會使增長放緩的程度超過預期。

儘管經合組織表示所有貨幣當局都有理由削減刺激措施，但敦促在歐元區應保持謹慎，當地因供應壓力導致價格飆升。各國央行將不得不在控制通脹和維持疫情後經濟復甦的措施間進行微妙的平衡，特別是復甦尚未完成的情況下。

圖為5月30日，德國科隆一個加油站，油價因俄烏戰爭而上升。（AP）

經合組織又指出，通貨膨脹正影響全球生活水平並讓消費者減少支出，企業對未來生產的樂觀程度越來越低。更重要的是，對信心的打擊將阻礙投資，這會威脅到未來數年的供應。

儘管如此，經合組織仍對全球經濟是否處於滯脹持謹慎態度。報告稱，與1970年代相比，主要經濟體度能源依賴程度較低，中央銀行的框架和獨立性更加穩健，消費者因新冠疫情剩餘了大量儲蓄。但儘管如此，組織警告經濟增長速度可能比預期大幅放緩，通脹壓力可能進一步加劇的風險依然存在。