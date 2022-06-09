日本眾議院否決對岸田文雄內閣不信任決議案

日本立憲民主黨以包括無法容忍政府對高物價提不出應對政策在內為由，向眾議院提交對首相岸田文雄內閣的不信任決議案，惟一如外界預料遭否決。日媒指，日本油價與物價受烏克蘭局勢和日圓貶值影響持續上漲，或成為7月參議院大選焦點。



根據東京放送公司（TBS），日本國會眾議院9日會表決立憲民主黨提交的不信任決議案。除內閣外，立憲民主黨還對眾議院議長細田博之提出不信任動議。由於執政黨擁有多數議席的優勢，有關不信任案會遭否決。

日本時事通信社9日稱，政府與執政黨認為日本物價上漲幅度受到抑制，相關對策確實有效，但立憲民主黨認為對策未站在一般民眾立場加強對「岸田通膨」的批評。

這間傳媒分析，岸田再度提出因應高物價對策，主要是面對參議院大選的危機感，因為在野黨立憲民主黨最近以「岸田通膨、漲價的夏天、前所未見的物價上漲」加強對政府批評。

報道指，儘管各傳媒民調顯示內閣支持率率仍維持高水平，但物價上漲畢竟直接牽動民眾荷包，自民黨人擔心「風向說變就變」。

由於與日圓貶值相比，烏克蘭情勢對物價上漲影響更大，岸田身旁的人反駁稱：「不是岸田通膨，而是（俄羅斯總統）普京（Vladimir Putin）通膨」。