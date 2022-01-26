IMF：俄烏衝突升級或令全球通脹更難降温

國際貨幣基金組織（IMF）一位高級官員當地時間1月25日表示，如果俄羅斯和烏克蘭之間的衝突升級，可能會進一步推高許多國家的能源成本和大宗商品價格，使全球整體通脹率在更長時間內保持高位。



財聯社1月26日報道，IMF第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）表示，現在的情況與2014年俄羅斯吞併克里米亞地區時大不相同，當時，能源價格因市場需求低迷和頁岩氣供應充足而大幅下跌。

「這一次……如果這場衝突發生，你會看到能源價格上漲，」戈皮納特表示，目前的危機發生在冬季，而歐洲冬季天然氣儲量要比上次低得多。

俄羅斯出口的其他大宗商品價格也在上漲。而戈皮納特稱，如果俄烏衝突升級，可能引發大宗商品價格「更大、更廣泛的上漲」。

2015年，由於油價下跌和國際社會對克里米亞的制裁，俄羅斯經濟收縮了3.7%。戈皮納特稱，IMF目前估計，2022年俄羅斯經濟將增長2.8%，但這一預測沒有將俄烏衝突因素考慮在內。

戈皮納特早些時候在新聞發布會上說，衝突升級以及西方可能對俄羅斯實施的制裁可能會推高石油和天然氣價格，推高世界上許多國家的能源成本。

她說，這意味着全球範圍內已經處於極高水平的整體通脹，可能會「在更長時間內保持更高水平」，並增加引發工資-物價螺旋上升的風險。

而且，俄烏衝突也會對俄羅斯股市和俄羅斯盧布造成影響。戈皮納特表示，IMF官員仍希望和平解決。

IMF周二上調了對發達經濟體和發展中經濟體2022年的通脹預測，並表示價格壓力上升的持續時間可能比此前預測的更長，但隨着燃料和食品價格增長放緩，2023年價格應該會回落。