除薪水外全部都升　日本持續通脹抵消疫後消費意欲

日本逐漸走出疫情陰霾，黃金週一直是日本消費旺季，政府期待着疫情後國民的「報復性消費」，可以為沉寂多時的國內經濟帶來提振作用。然而因物價持續上升，抵消了消費意欲。



在東京市郊生活，一家五口的高橋太太從不吝嗇購買新衣服給他的子女穿着，一直享受着小康的生活。但近日生活開始出現變化，她開始去二手市場買衣服，也開始計算着如何節省和購買特價貨品起來。

「我已開始會關注電視節目，按着節目所示盡量減少打開冰箱的次數以節省電力。」

圖4月27日，日本東京鐵塔下，掛着了大量鋰魚旗。（AP）

一家如此節省，是因為物價正在上升。以麵包的早餐為例，隨着小麥價格近日持續上升，山崎麵包每個漲價7.3%，富士麵包每個漲價8%。

麵包的果醬價格同樣上升，日本的青旗（アオハタ）果醬相隔9年再度加價，有名商品55草莓醬由年初的251日圓漲價至262日圓。其他包括牛油、芝士、香腸等的常用餡料全部加價。

除薪水外全部都升

這不只食物，日本正面對的是電費、交通費、汽油價格都在上升，除了薪水沒加外全都在加的狀態。電費在過去8個月已連續上漲，對比2021年同期已升了22%，創40年來新高，但東京電力已警告，升勢仍然持續。

日本的通脹原因是多方面的，疫情未完全結束影響供應鏈、俄烏戰爭造成燃料價格、穀物價格上升。再加上日圓持續下跌，加重企業進口成本，繼而推高價格。

日本企業物價指數為2021年同月比較上升9.5%，是1980年12月石油危機以來最高（當年10.4%）。然而消費者物價指數才按年上升0.8%，意味消費力追不上通脹，「悪いインフレ」（惡性通貨膨脹）這個詞每天都在出現。日本希望推高工資，帶動消費，繼而達到良性通脹刺激經濟發展，今天通脹目標達到了，但工資卻沒脹起來。通脹不會在短時間內結束的氣氛正在蔓延，消費者開始壓抑消費。

圖為4月27日，日本東京銀座一間時裝店前。（AP）

路透社引述一名政府官員表示道，「報復性消費的可能比我們預期的要小」，並指出夏季之後前景仍不確定。儘管隨着防疫限制鬆綁，旅遊公司預計會有更多的旅客選擇出遊，但這些都只限國內旅遊。沒有旅客享受日圓下跌後在日本消費帶來的刺激，經濟提振作用有限。

日圓持續下跌加重企業進口成本的另一個後果，就是企業和消費者一樣謹慎，不願意調整薪水。

「我不能接受所有東西都在加價，但薪水卻沒有加。」高橋太太說道：「我需要絞盡腦汁想一下我還可以省去什麼。」