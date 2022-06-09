美洲峰會︱多位領袖缺席　拜登為挽救峰會才與巴西總統首度會晤？

美洲峰會在美國召開，期間總統拜登（Joe Biden）6月9日將與巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）首次會晤，但英媒形容是「尷尬而倉促安排的會面」，指兩人有各自目的，其中拜登是為「挽救」這次美洲峰會。



拜登與博爾索納羅之前從未舉行會談，報道指，現時美國與中俄關係緊張，拜登正需要通過一次參加人數眾多的峰會，以表明美洲團結，至於博爾索納羅則艱難地尋求連任，將利用與最具權勢的美國總統會面，以提升自己形象。

多位領袖缺席

在美國以古巴、危地馬拉和委內瑞拉非民主國家為由把3國排除在美洲峰會之外後，墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）表示拒絕出席以示抗議。危地馬拉（Guatemala）、洪都拉斯（Honduras）、薩爾瓦多（El Salvador）之後也表示領導人不會出席。

據半島電視台指，這次峰會有23名領導人出席，事實上也比2018年在秘魯主辦時為佳，當時美國總統特朗普（Donald Trump）宣布不出席，最後只有17名領導人赴會。

博爾索納羅原本也不打算出席這次峰會，但據他所指，拜登派出個人特使前往巴西利亞，說服他出席美洲峰會，於是他9日將首度與拜登會晤。

圖為巴西總統博爾索納羅2022年3月31日在巴西利亞發表演講（Getty）

巴西總統再讚特朗普

博爾索納羅是美國前總統特朗普（Donald Trump）的盟友，曾指美國2020年大選存在選舉舞弊。他出發前往美國的前一天、7日受訪時非但沒有為兩人關係作任何彌補，還繼續說拜登贏得選舉讓人生疑，他稱「美國人民是談論這（選舉舞弊議題）的人。我不討論另一個國家的主權。但特朗普做得真的很好」。

他抱怨自己在二十國集團（G20）遭冷落，又指現已凍結的美巴關係在特朗普時期「更暖」。