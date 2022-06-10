泰國大麻正式合法化　當局冀促進農業及旅遊業

撰文：張子傑
出版：更新：

泰國政府6月9日正式將大麻從麻醉藥物管制名單中移除，意味當地民眾可以合法種植及擁有大麻，成為首個大麻合法化的亞洲國家，惟當局強調，在公眾地方吸食大麻仍屬違法。

美聯社及英國廣播公司（BBC）報道，泰國從9日起，每個家庭向當局登記後，可以在家中種植6棵大麻，企業亦可申請種植大麻的執照。另外食肆可以供應含有大麻的食物和飲品，不過當中主要具精神活性作用的物質四氫大麻酚（tetrahydrocannabinol，THC）含量則必需少於0.2%。

泰國在2018年創下亞洲先河，率先合法容許使用大麻作為醫藥用途。當地的熱帶氣候為種植大麻提供絕佳的環境，再加上泰國的醫療旅遊發展成熟，政府希望透過此舉促進經濟收入。

公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）日前表示，如果大家對大麻有正確認識，它就好像黃金一樣貴重而值得宣傳。他同時計劃在10日開始向全國民眾分發100萬株免費大麻，政府並會準備釋放大約4000名涉及大麻罪的囚犯。

泰國雖然向種植大麻「開綠燈」，當局強調個人使用大麻仍屬違法，而且在公眾地方吸食大麻將被列作騷擾罪，違者面臨入獄三個月及罰款2.5萬泰銖（約5,678.51港元）。

全民種大麻｜當普通盆栽來種？泰國有大麻新規　百萬株全國免費派泰國成為亞洲首個大麻合法化國家德國將推大麻合法化　產業掀起「掘金熱」？
泰國
大麻
你可能感興趣