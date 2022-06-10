泰國大麻正式合法化　當局冀促進農業及旅遊業

泰國政府6月9日正式將大麻從麻醉藥物管制名單中移除，意味當地民眾可以合法種植及擁有大麻，成為首個大麻合法化的亞洲國家，惟當局強調，在公眾地方吸食大麻仍屬違法。



美聯社及英國廣播公司（BBC）報道，泰國從9日起，每個家庭向當局登記後，可以在家中種植6棵大麻，企業亦可申請種植大麻的執照。另外食肆可以供應含有大麻的食物和飲品，不過當中主要具精神活性作用的物質四氫大麻酚（tetrahydrocannabinol，THC）含量則必需少於0.2%。

泰國在2018年創下亞洲先河，率先合法容許使用大麻作為醫藥用途。當地的熱帶氣候為種植大麻提供絕佳的環境，再加上泰國的醫療旅遊發展成熟，政府希望透過此舉促進經濟收入。

公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）日前表示，如果大家對大麻有正確認識，它就好像黃金一樣貴重而值得宣傳。他同時計劃在10日開始向全國民眾分發100萬株免費大麻，政府並會準備釋放大約4000名涉及大麻罪的囚犯。

泰國雖然向種植大麻「開綠燈」，當局強調個人使用大麻仍屬違法，而且在公眾地方吸食大麻將被列作騷擾罪，違者面臨入獄三個月及罰款2.5萬泰銖（約5,678.51港元）。