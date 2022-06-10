英國威廉王子客串賣雜誌　遭倫敦民眾「野生捕獲」

撰文：張子傑
出版：更新：

英國威廉王子（Prince William）日前參加祖母英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）登基70周年的慶祝活動後，6月8日現身倫敦街頭，與露宿者一同出售雜誌，期間有不少途人認出，紛紛與他合照。

英國廣播公司（BBC）和天空新聞（Sky News）9日報道，威廉王子8日下午在白金漢宮（Buckingham Palace）附近街頭出沒，他穿起紅色背心和戴上紅色帽子，與一名露宿者出售《大誌》（The Big Issue）雜誌。

有民眾分享與威廉王子會面的場面，其中一名物業經理漢南特（Richard Hannant）表示，他在返回辦公室途中看見威廉與多人一起，於是嘗試相隔一段距離拍照時，威廉王子走過來，並問他是否想買雜誌。

漢南特稱自己身上沒現金，威廉王子則拿出無線刷卡機，表示可以用信用卡付款。他認為威廉王子非常友善，而且由日前出席全球矚目皇室活動，到低調地出售雜誌，完全令人驚訝。他向威廉王子表示大家都是在6月21日生日，對方祝他生日快樂，並一同合照。

另外兩名來自立陶宛的遊客亦「野生捕獲」威廉王子，他們買了一本《大誌》並短暫交談和握手，稱讚對方熱情和關注普通人的生活。

威廉王子是慈善組織Centerpoint的贊助人，該組織主要為無家可歸的年青人提供住宿及援助。《大誌》則是為露宿者、長期失業等人士提供自食其力的機會，他們以1.5英鎊購入雜誌，再次3英鎊出售，從中賺取利潤。

英女王登基70年｜威廉一家意外現身音樂會綵排　即席指揮管弦樂團英國王室．圖輯｜英女王出席亡夫追思會　威廉凱特一家也亮相英國王室｜威廉王子訪加勒比海　支持英聯邦國家決定自己的未來
威廉王子
英國
英國王室
你可能感興趣