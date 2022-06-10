英國威廉王子客串賣雜誌　遭倫敦民眾「野生捕獲」

英國威廉王子（Prince William）日前參加祖母英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）登基70周年的慶祝活動後，6月8日現身倫敦街頭，與露宿者一同出售雜誌，期間有不少途人認出，紛紛與他合照。



英國廣播公司（BBC）和天空新聞（Sky News）9日報道，威廉王子8日下午在白金漢宮（Buckingham Palace）附近街頭出沒，他穿起紅色背心和戴上紅色帽子，與一名露宿者出售《大誌》（The Big Issue）雜誌。

有民眾分享與威廉王子會面的場面，其中一名物業經理漢南特（Richard Hannant）表示，他在返回辦公室途中看見威廉與多人一起，於是嘗試相隔一段距離拍照時，威廉王子走過來，並問他是否想買雜誌。

漢南特稱自己身上沒現金，威廉王子則拿出無線刷卡機，表示可以用信用卡付款。他認為威廉王子非常友善，而且由日前出席全球矚目皇室活動，到低調地出售雜誌，完全令人驚訝。他向威廉王子表示大家都是在6月21日生日，對方祝他生日快樂，並一同合照。

Prince William the Big Issue seller. Lithuanian tourist Laura Michalkevic Zuikauske told me she couldn’t believe it when she realised who he was. She said he reminded her of his mother Princess Diana and described him as the “people’s Prince”. @TalkTV @TheNewsDesk @BigIssue pic.twitter.com/sp3HgsMhmb — Sarah Hewson (@sarahhewsonTV) June 9, 2022

另外兩名來自立陶宛的遊客亦「野生捕獲」威廉王子，他們買了一本《大誌》並短暫交談和握手，稱讚對方熱情和關注普通人的生活。

威廉王子是慈善組織Centerpoint的贊助人，該組織主要為無家可歸的年青人提供住宿及援助。《大誌》則是為露宿者、長期失業等人士提供自食其力的機會，他們以1.5英鎊購入雜誌，再次3英鎊出售，從中賺取利潤。