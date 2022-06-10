英國員工扭頭就走　求職者不敢領教？TikTok否認存在「996文化」

由中國字節跳動（ByteDance）持有的抖音海外版TikTok在全球多地持續擴充，但美媒稱一些英國科技業人士拒絕投身TikTok，公司也出現離職潮，傳聞主因他們不願接受「996文化」。TikTok對美媒表示，公司沒有這個文化。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）6日引述6名英國科技界人士的說法，他們通過得知他人經歷或是網路評論獲悉公司存在「996文化後」，不願在TikTok工作，有些人退出面試，有些人拒絕要約，亦在已在TikTok工作的人選擇辭職。

「996文化」指的是在中國一些公司實行的工作制度，意味着「早上9點上班，晚上9點下班，每週工作6天，合計72小時」。英美工時慣常是每週40小時，但也有很多人超出這個水平。在英國，每週平均工時超過48小時是違法。

英國一名就一個傳訊職位獲TikTok接洽的技術人員告訴CNBC，「996文化」對他們來說「肯定是一個問題」。一名前員工稱，這是他工作過最為不可接受的工作場所。另有匿名員工稱，他們在公司沒經歷過「996文化」，此外在周三午餐時間和周五下午都有不准開會的禁令。

TikTok在1月聘請曾效力Facebook的奧斯曼（Michal Osman），讓他出任公司的歐洲文化主管，目的是改善公司文化。但報道內文稱，她的到職發生在數十人離職之後。

TikTok發言人稱：「和任何快速成長的初創公司一樣，員工在TikTok努力工作，一些職能部門偶爾會有緊急的非辦公時間工作，但我們絕對沒有『996』政策。」

報道內文稱，雖然有些人因TikTok的職場文化卻步，但它在歐洲的員工人數持續上升，從2021年9月的1,600人，增加至現在的逾3,000多人，很多人是來自Facebook和Google。惟TikTok拒絕分享英國和全球員工總人數。