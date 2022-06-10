韓國總統尹錫悅執政滿月：開局支持率未算佳　破格人事任命最惹議

韓國總統尹錫悅5月10日就職後，6月10日迎來執政滿一個月，在這忙碌的一個月中，美韓峰會、搬遷總統府等都可寫入他的「成績表」，但未來迎接的挑戰也不少，包括他開局期間的民望較上屆文在寅低出一大截、檢察官出身的他找來多位前檢察官擔任政府要職也最具爭議。



《韓國時報》6月9日刊出文章總結尹錫悅的首一個月執政，內容便談到「在美韓峰會得到稱讚；經濟、朝鮮、政治裂縫問題仍然未解」、「總體評價是取得一定成績，但仍然面臨艱巨任務」。

2022年5月20日，尹錫悅（前左）與到訪韓國的拜登（前右）共同見記者（Getty）

加強韓美同盟

在這一個月中，尹錫悅就職11天後便會見了到訪韓國的美國總統拜登（Joe Biden），兩方共商加強半導體與供應鏈合作，又宣示把兩國關係升級至「全球全面戰略同盟關係」等，此獲韓媒評價為成功的美韓峰會。尹錫悅外交動作頻頻，他也將於6月底出席北約峰會，成為首度赴會的韓國總統，他並爭取在峰會期間與多國領袖雙邊會談，包括日本。

據韓媒指，尹錫悅執政首月的大事也有把總統府遷出青瓦台，此舉一度招來數十萬網民聯署反對，輿論又擔心會出現混亂、有安全問題等，幸最後也算順利渡過，令他再過一關。

開局支持率偏低

尹錫悅獲評有一定成績，但他目前所面對的問題中，包括支持率相較往屆偏低。根據蓋洛普韓國（Gallup Korea）6月2日展開的調查，53%韓國受訪者對他的施政給予正面評價，34%為負面，據《韓國日報》指，在過去總統的執政初期，支持率大多是70%至80%。

2017年文在寅執政滿月時，民調顯示他的支持率高達87%。相比之下，尹錫悅的執政「蜜月期」或會較短。

圖為2022年5月10日韓國總統尹錫悅（右）與夫人金建希（左）出席總統就職禮（Getty）

人事任命爭議

這位新總統的最大執政爭議，來自於他被指向檢察官傾斜的人事安排，本身是檢察部門出身的尹錫悅，上場後任命了多名檢察官出身的人擔任要職，除了法務部的正副部長外，也包括國情院基調室長、國務總理秘書室長，甚至是金融監督院長等，達到14人，當中一些人選受到不少質疑，如法務部長韓東勳被指資歷與級數不足，屬破例提拔等。

雖然尹錫悅一再強調是用人唯才，但遭受韓媒批評，韓國《中央日報》6月8日社論便直接以「新任金融監督院長也是檢察官出身，用人唯賢還是亂點兵？」為題，當地在野黨更批評稱尹錫悅陣營正在令韓國成為「檢察共和國」。

通脹問題

尹錫悅的另一要解決的問題還有通脹，韓國4月份通脹率達到超過13年來的最高水平，尹錫悅自上任之日已指示官員要穩定物價，但高物價的問題在全球多國皆出現，原因又涉及供應鏈、俄烏戰爭等，要解決不易。

韓國智庫Insight K所長裴鐘贊（Bae Jong-chan，音譯）便指，尹錫悅必須把解決經濟、朝鮮和政治團結作為他的首要任務，尤其是目前的在野黨共同民主黨（DPK）在國會佔主導地位，他沒有太多空餘時間。」