韓國總統尹錫悅夫人金建希涉偽造履歷　警方展開書面調查

韓國警方5月23日宣布就韓國總統尹錫悅夫人金建希涉嫌偽造履歷一事展開書面調查。韓國首爾市警察廳廳長崔冠浩（音譯）在記者會上稱，是次調查是綜合考慮各方意見後進行的，目前還不能排除她的嫌疑，將在充分獲取資訊後做判斷。



韓國警方2021年12月開始着手調查金建希因偽造簡歷被檢舉一案。警方稱，2021年12月23日，兩家韓國公民團體控告她涉嫌簡歷欺詐，並稱她炮製20多個虛假工作經驗，藉此欺騙校方和學生。首爾警察廳反腐與公共犯罪偵查隊隨後接手調查。

兩家韓國公民團體指控金建希向翰林聖心大學、瑞逸大學、水原女子大學等高校提交的簡歷中有20多個經歷是偽造的，當時的校方、學生、家長是事件中最大的受害者，呼籲警方徹查有關案件並予以嚴懲。

韓媒2021年12月14日稱，尹錫悅妻子金建希2007年應聘水原女子大學職位時，在履歷中聲稱自己2002年起擔任韓國遊戲產業協會理事三年，但協會2004年才成立；她還聲稱2004年獲得首爾國際動漫節大獎，但獲獎者實際並不是她。

尹錫悅曾一度維護愛妻稱，發履歷在大學教職應聘過程所起的作用不過是「走個形式」，因她應聘的兼職教授崗位通常由大學教授推薦決定，媒體進行相關報道是執政黨共同民主黨對他的「輿論攻擊」。

話雖如此，金建希2021年12月15日回答媒體採訪時說，願意就「虛報履歷引起年輕人憤怒」致歉。尹錫悅16日態度也出現轉變，稱他和妻子沒能達到國民期待，對此深感歉疚。

現年49歲的韓國第一夫人金建希。（圖／取自南韓國民力量競選黨部）

尹錫悅2021年12月17日在首爾市國民力量黨總部大樓出席活動後公開就妻子履歷爭議鞠躬致歉，表示將虛心接受國民對妻子的批評。

他稱：「圍繞我妻子的爭議引起人們關注，對此我很抱歉。無論理由如何，（妻子）因為沒有正確填報履歷而引發爭議，不符合我向來宣揚的公平原則。」