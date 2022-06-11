美國通脹創逾40年新高　拜登：盡一切能力緩和物價

美國5月核心消費物價指數按年升8.6%，高出市場預期，並創下1981年12月以來新高，總統拜登（Joe Biden）6月10日認為，通脹持續由俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）引起，強調華府會盡能力降低物價。



拜登透過白宮發表聲明，最新的核心消費物價指數反映打擊通脹是他的優先經濟工作。他認為重要核心通脹溫和，但沒有像大家期望般迅速回落。

他指出普京入侵烏克蘭之後，俄羅斯推高物價，油價、能源及食品價格佔每月物價上升的大約一半。華府繼續捍衛烏克蘭自由的同時，亦要做得更多和迅速，緩和美國的物價。

拜登呼籲國會需要迫切行動，通過削減運費，以及為家庭減少能源及處方藥開支的法案。他同時希望稅制改革法案可以在國會成功闖關，令富有的美國人及大企業可以公平繳稅，將是國會為美國家庭作出最重要的事情，而且與聯儲局阻止通脹的工作相輔相成。

他亦表明反對國會的共和黨人提出向中產及勞工階層增稅計劃，指無助打擊通脹。

拜登表示油價上升是通脹主要因素，而且俄烏戰爭是一大原因。美國明年的產油量勢創新高，他正與業界合作，確保達成該目標。拜登亦強調美國石油、天然氣及煉油業界不應以烏克蘭局勢所引起的挑戰，作為向民眾榨取更多利潤或加價的理由。