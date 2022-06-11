談猴痘經空氣傳播　美國CDC彈出彈入惹議　真需為防猴痘戴口罩？

美國疾病控制和預防中心（CDC）6月7日稱已將猴痘（monkeypox）旅遊注意事項中的有關佩戴口罩的建議刪除，以避免民眾對這種主要通過直接接觸傳播的疾病產生「混淆」。在我們對於



CDC於6日曾建議旅客配戴口罩，因此舉能幫助預防「包括猴痘在內的許多疾病」。

CDC網站的資料顯示，猴痘主要通過直接接觸感染性的瘡、痂或體液而傳播，「也可在長時間的面對面接觸中，通過呼吸道分泌物傳播」。

有專家表示質疑，現有的研究未足以支持全面確認否定「猴痘能通過空氣傳播」這一說法。

了解如何傳播有多重要？

我們已知的是，猴痘這種人畜共通傳染病播途徑很多，如遭染疫野生動物咬傷，接觸到受感染的血液、體液或傷口結痂，甚至食用受感染的野生動物。

人際傳播方面，主要通過密切接觸傳播。若人與受感染的人進行密切接觸，感染風險更高。高風險群體包括衛生工作者、家庭成員和性伴侶。

它的傳播途徑包括呼吸道飛沫、開放性潰瘍、體液接觸、接觸或共用受感染的衣物、被單等物件。

解答「猴痘病毒經空氣傳播」的問題很重要，因為如果被傳染的人繼續增加，這個問題的答案，將反過來影響對於有關戴口罩、通風以及其他保護措施的建議。

美國CDC一度呼籲，人們外遊時可配戴口罩以預防感染猴痘。圖為2022年4月25日，旅客在洛杉磯國際機場內行走。（AP）

一度呼籲戴口罩

CDC曾更新針對猴痘感染的預防建議，其中提到可佩戴口罩，但它很快就被刪除，原因是建議「可能會引起混亂」。然而，有愈來愈多的跡象，顯示今天在全球各地出現的猴痘感染，可能是透過空氣傳播造成。

在過去猴痘的爆發中，大多數病例都是與受感染患者或動物有密切接觸的人身上發現的，但單純以「身體接觸」已無法解釋今天的傳播數量之大和廣，空氣傳播已成為餘下的可能。

《紐約時報》10日稱，研究病毒在空氣傳播的專家並不反對CDC說法，但一些人表示，機構沒充分考慮到呼吸道飛沫——無論大小——或可在距離患者更短的位署被吸入的可能性。

能否長距離傳播？

CDC在6月9日說，病毒還可通過呼吸道飛沫，在受感染人士與另一人發生身體接觸時傳播。 但它不能長距離在空中逗留。在此之前《紐約時報》7日引述科學家有關病毒傳播途徑的不確定性。

世界衛生組織（WHO）和幾位專家稱，雖然猴痘的「短程」空氣傳播似乎並不常見，但這是可能發生的，建議採取預防措施。英國還將猴痘列為可通過空氣傳播的「嚴重後果傳染病」（high-consequence infectious diseases）。

來自美國維珍尼亞理工大學、研究病毒經空氣傳播的專家馬爾（Linsey Marr）說，空氣傳播可能不是主要的傳播途徑，也不是很有效，但它仍然可能發生，「我認為WHO說得對，CDC的資訊有誤導性。」

圖為2003年6月一隻土撥鼠。土撥鼠可傳播猴痘，齧齒類動物是猴痘傳播的主要來源之一。（Getty）

曾有案例 蔓延7層樓

猴痘和天花同屬正痘病毒，因此一般可以天花的傳播途徑理解猴痘。天花除可透過接觸患者皮膚及分泌物傳染外，亦可透過空氣傳播。

如在1947年，一個留院的天花患者，通過醫院內循環系統感染其餘7層樓的其他人。此外，在2017年尼日利亞的爆發中，兩名沒有直接接觸病人的醫護人員卻感染了猴痘。

不過，猴痘的感染力不及天花，在現階段也很難說明猴痘有着普遍透過空氣傳播的疾病，如流感、以至新冠肺炎般的感染力。

美國科學家過去一直有就天花病毒進行研究，包括其能否透過氣溶膠，即空氣中的微粒傳播，以應對恐怖分子可能會利用天花病毒進行恐襲。但相關的研究並沒有得結論，天花通常是通過飛沫傳播，但某些時候，仍可透過氣溶膠傳播。

美國疾病控制和預防中心（CDC）提供的這張2003年電子顯微鏡圖像，顯示成熟的、橢圓形的猴痘病毒體（左）以及球形、未成熟病毒粒子（右），這是從與2003年草原犬鼠身上爆發猴痘疫情中、相關的人體皮膚樣本中獲得。（AP）

可懸浮在空氣中

按此對比猴痘，猴痘一般被認為可透過飛沫，在空氣中懸浮數分鐘至數小時，因此理論上猴痘確實可透過空氣傳播。

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）的病毒學家查爾伯格（Mark Challberg）表示，研究猴痘在空氣傳播的能力十分重要，因為避免病毒通過氣溶膠傳播的預防措施在醫院仍不普遍。同時許多猴痘患者因症狀輕微而在家隔離，家庭成員可能需要考慮空氣傳播的可能性。

《紐約時報》引述其他專家稱，對於猴痘的研究很少。關於它有許多問題有待科學家解答，包括為何當前的患者症狀較輕，會否出現無症狀感染，或無症狀感染患者能否傳播病毒，病毒到底在社區流傳了多久而未被發現等。

猴痘：圖為美國疾病控制和預防中心（CDC）提供的一張攝於1997年的照片，相中人是猴痘病人，此人右臂及身軀有病變的情況。（AP）

可能的症狀增加？

CDC於6月10日稱隨着美國病例繼續增加以及顯示存在社區傳播的證據愈來愈多，它要求醫生注意可能表明一個人已感染的症狀範圍擴大。

CDC高風險病原與病理部（DHCPP）副主任麥奎斯頓（Jennifer McQuiston）稱，「我們絕對是在努力向醫生提供更多資訊，以便他們知道，其他症狀是否引起有關一個人有否感染猴痘的想法。」

美國政府10日稱，該國猴痘傳播有惡化跡象，在15個州或區錄得至少45宗，比上週多20宗。不過政府強調，它對公眾的風險仍低，公共衛生部門有用於保護民眾的必要的工具。

根據CDC，今次傳播有可能美國有史以來最差的一次猴痘傳染。2003年的爆發中，6個州錄得47宗個案。

猴痘症狀

患者會出現典型的感冒的症狀，伴隨淋巴結腫大，並在身上出現類似天花的皰疹。美國疾病控制和預防中心（CDC）稱它的症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛和疲憊，猴痘還會導致淋巴結腫大（lymphadenopathy），而天花一般不會導致淋巴結腫大。這亦是分辨兩者的其中一個方法。

其後皰疹會隨病情好轉結痂，留下疤痕。患者一般在4至6周內會好轉，致死率大概10%，相比天花致死率約為30%。