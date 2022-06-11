美CPI創逾40年新高　供應鏈引發通脹衛生巾都缺貨　女生備感不便

除了配方奶粉外，今天美國女性會發現另一個與她們息息相關的日用品變得愈來愈難買——衛生巾。美國通脹率創40年來新高，連衛生巾購買也出現困難，來貨減少價格上升。



美國全國廣播公司（NBC）報道，指相比起其他同樣出現缺貨跡象的貨品，衛生巾的來貨明顯減少，相比2021年價格平均上升了8%左右，衛生棉條則上升約10%。

報道指這程況自3月起開始已經出現，如蒙大拿火一個電台節目在那時已有主持人提到，超市的女性用品存貨快要見底。造成這個情況，同樣是因為供應鏈出現問題。衛生巾的主要製造原料是綿花及塑料，與製造衛生及防護用品的相同。但綿花在一年前已因新冠疫情衝擊下供應減少，來貨價格上升。成本上漲下導致生產減少，影響至今終於浮現。

圖為5月10日，美國德州聖安東尼奧一家超市，配方嬰兒奶費被全掃一空。（AP）

同時間，俄烏戰爭影響着全球肥料供應，同時間接影響未來的綿花種植。在美國德州的旱災亦影響綿花收成，長遠衛生巾的供應情況仍不樂觀。儘管生產商表示這只是短暫影響，但消費者似乎不可只等一兩天就會看見新貨上架。

全球日用品生產商之一，美國P&G公司的首席財務官舒爾滕（Andre Schulten）在最近的一次財報電話會議上表示，將原材料和包裝運送到我們需要的地方仍然成本高昂，且波動性很大。

但衛生巾只是美國難購列表上的其中一項商品，因供應鏈引發的通脹問題正廣範圍地困擾着美國社會，但供應鏈復修速度會因俄烏戰爭及疫情受阻礙。俄烏衝突對於能源、金屬、稀有氣體等材料的短缺衝擊會直接且廣泛地影響個工業生產節奏以及成本。若未來俄烏局勢仍未緩和，全球疫情持續擾動，供應鏈緩解的速度將會更慢。未來供應鏈的復修速度不容樂觀。