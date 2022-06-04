俄烏戰爭100天｜戰爭致糧食供應受阻　港口被封陸路運輸複雜難解

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在6月3日，與非洲聯盟主席，塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）會面。普京表示不會阻礙烏克蘭糧食出口，並稱現時糧食供應不足，應歸咎於歐美國家的制裁。



非洲聯盟主席薩爾在會上，表示非洲是這次俄烏戰爭中的受害者，他在會後指出普京承諾會放寬穀物和化肥的出口，但沒有透露細節。

6月是烏克蘭收成的開始，預計將生產3000萬噸玉米、小麥和葵花籽油。但作為世界上最大的糧食供應國之一，烏克蘭無法出口世界大部分地區。政府表示，今年的收成可能只有不到一半能夠出口。

圖為5月28日，烏克蘭哈爾科夫外郊一個太陽花籽農場。（AP）

自俄烏戰爭開始以來，烏克蘭在黑海的港口基本已被俄軍封鎖，糧食無法從黑海運出。烏克蘭及俄羅斯是全球小麥﹑玉米和葵花籽的主要生產國，非洲消費近40%的小麥均來自俄烏。

聯合國表示，全球食品價格比一年前高出23%，反映出供應緊張，並稱不解除港口封鎖會將大量人口推向飢餓。非洲的情況尤為嚴峻，乍得（Chad）已宣布全國糧食緊急狀態。

普京稱現時糧食供應不足，應歸咎於歐美國家的制裁，又稱烏克蘭糧食可通過俄羅斯控制的港口，比如別爾江斯克港出口，或經白俄羅斯出口，但應先解除制裁。俄軍佔領烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾後，所謂頓涅茨克人民共和國宣布將重開港口。

烏克蘭附近的歐盟國家大多數港口都沒有能力處理烏克蘭的糧食運輸量，波羅的海國家雖可以協助，但通過波蘭陸路將烏克蘭糧食相當費時失事，烏克蘭使用的是蘇聯時代鐵路，需要使用起重機把貨櫃吊運到另一輛火車才能繼續運送。而當列車進入立陶宛後，需要重複這個步驟，立陶宛是另一個使用前蘇聯國家鐵路的國家。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在5月30日表示，對全球價格上漲感到遺憾，指責這是俄羅斯封鎖烏克蘭港口所造成。澤連斯基稱烏克蘭各地倉庫儲存的 2200萬噸糧食無法出口，又指責俄羅斯佔領軍竊取了至少50萬噸糧食。