澳洲「撻訂」逾3,100億法國潛艇　「意思意思」賠款約46億

澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）6月11日在記者會上稱，已與法國達成8.3億澳元（約46億港元）賠償協議，並稱這將有助改善目前的澳法關係。此前，澳洲前總理莫里森政府單方面違約，取消採購法國潛艇。



澳洲同意與法國潛艇製造商——法國海軍集團（Naval Group）達成5.55億歐元的和解協議。他稱，新達成的協議將結束澳法的潛艇合約。

阿爾巴內塞在其社交媒體賬戶發布影片稱：「在解決方案的框架內，澳洲將向海軍集團支付5.55億歐元，相當於8.3億澳元。」他說，這是一個「公平和平等的解決方案」。

阿爾巴內塞稱相信這樣能夠讓澳洲與法國實現兩國關係正常化。

澳洲、英國和美國2021年9月15日達成澳英美聯盟（AUKUS）防衛協議，為澳洲引入核動力潛艇。法國海軍集團原本會負責建造澳洲下一代潛艇，但合約因AUKUS取消，合約價值400億美元（約3,139億港元）。

法國為之憤怒。法總統馬克龍（Emmanuel Macron）稱澳洲政府「行為惡劣」，法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）則說，澳洲撕毀協議的決定是「這是從背後被捅刀」。