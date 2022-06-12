C朗拿度2009年涉強姦美國女子事件　拉斯維加斯法院駁回訴訟

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，C朗）被指在2009年於拉斯維加斯（Las Vegas）強姦一名美國女子事件，拉斯維加斯法院6月10日駁回該名女子要求C朗賠償2500萬美元的要求。



美聯社11日報道，拉斯維加斯地方法院法官多爾茜（Jennifer Dorsey）頒下42頁的判詞，指女事主馬約爾加（Kathryn Mayorga）的代表律師斯托瓦爾（ Leslie Mark Stovall）獲得及持續使用不正當取得的秘密文件的行為是背信棄義，而且導致官司變得無法彌補。

多爾茜認為，取消斯托瓦爾的資格不足以修補對C朗的損害，指有關被挪用的文件及其秘密內容已經成為馬約爾加主張的一部分，因此法院有需要作出嚴厲裁決，禁止對方再次入稟。不過他們仍然可以向位於三藩市的美國聯邦第九巡迴上訴法院（9th U.S. Circuit Court of Appeals）挑戰多爾茜的決定。

這宗官非在2018年發生，馬約爾加向拉斯維加斯警方報案，指自己在2009年被C朗強姦，警方其後決定調查。檢察部門翌年公布調查結果，稱根據現有資料判斷，無法證實C朗涉強姦的指控亳無疑點，

當地傳媒引述檢察部門報道，指事主在2009年6月13日報案，警方帶她到醫院檢查，但她拒絕指出施襲者身份，加上有關兩人在事發前後的閉路電視片段遺失，結果警方無法展開調查程序。

女事主在2010年與C朗達成和解協議，執法部門自此沒收到她就事件報案。直到2018年8月28日，她要求拉斯維加斯警方再次調查事件，並指證C朗為當日的施襲者。即使事件經過了九年，警方決定展開調查，但最終決定不作起訴。