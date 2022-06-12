爸爸活｜岸田文雄陣營醜聞第一樁　涉僱少女陪酒　日本議員退黨

日本傳媒報道自由民主黨眾議員吉川赳花錢讓18歲女學生陪他喝酒後，自民黨幹事長茂木敏充6月10日稱，吉川赳已提交退黨申請並獲受理。



茂木敏充10日晚上稱，他們根據首相岸田文雄指示、確認事實期間，吉川受提出退黨，原因是為黨帶來麻煩。自民黨當晚召開黨委會議後接受吉川的退黨通知。

這是2021年10月岸田文雄上台執政以來，首名因陷入醜聞退黨的自民黨國會議員。黨內出現擔憂此事對參議院選舉造成影響、要求吉川赳也辭掉議員職務的聲音。醜聞在參院選舉行前爆出，此事料對自民黨選情構成打擊。

新聞網站NEWS post seven在9日報道，事發於5月27日晚，現年40歲、屬自民黨岸田派的吉川赳在東京一間高級烤肉店與一名18歲女學生單獨就餐並飲酒，兩人其後離開餐廳到台場一間酒店，在1236號房逗留約1.5小時。女生受訪時稱，她從吉川赳手上收到4萬日圓（約2,335港元）零用錢。

自2022年4月起，日本成年年齡已降至18歲，但20歲以下人士仍禁止飲酒。吉川回應記者提問時一度否認涉及「爸爸活」，但隨後說他以為女子已年逾20歲，但否認他向對方給予金錢。