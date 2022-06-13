童年幾歲才結束？　英國專家：現代人40歲才算真正長大

一個人的童年何時才宣告結束？普遍人相信是在畢業離開學校，或是找到工作進入社會時便結束，但有英國專家認為，現代人活到40歲才算是真正長大。



英國倫敦大學學院人類學家哈塞特（Brenna Hassett）指出，所謂童年，就是自己無憂無慮的時光，因此當我們開始將本身擁有的資源用在他人身上，例如成為父母，承擔起經濟和照顧責任時，才會正式進入成年期。

哈塞特認為，漫長的童年期可能有助於人類祖先與尼安德特人（Neanderthals）、即生存於舊石器時代的史前人類競爭，因為年輕人與成年人相處時間愈多，愈能學習如何生存。

但現代有許多40歲左右的成年人依然和父母同住，依靠親人生活。哈塞特稱：「我們正在延長我們的童年，我們的童年期之長，猶如可以活到300歲的物種。若要與其他物種相比，童年期跟我們同樣漫長的是鯨魚。」

她以動物舉例說明，「黑猩猩的青春期會有一、兩年，牠們可能會達到性成熟，然後在幾年後生下孩子，那時牠們已經做好社交準備。這是我們所知道社會性最複雜的動物，牠們需要一兩年的時間，而我們卻需要10年、20年甚至30年。」

哈塞特也提及「祖母假說」（grandmother hypothesis）這一理論，女性進入更年期是為了協助撫養孫輩，當女子停止生育後就能投入自己的時間和資源，協助子女育養孫兒。她指，鯨魚也會做類似的事情。