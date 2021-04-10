菲臘親王童年「家庭破裂」與父母關係疏離　娶英女王終覓真正的家

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-10 17:41

1992年，英國菲臘親王（Prince Philip）接受訪問，記者問及他以前在家中說哪種語言時，沒想到他反問一句「你說的『在家』是什麼意思？」（What do you mean by 'at home'?） 菲臘親王在希臘王室的大家庭出生，但「家」對童年的他來說確實遙遠：母親因進精神病院未能陪伴兒子、父親離家出走，多位姊姊都嫁到德國，一位姊姊因空難逝世，令菲臘只感到是「破裂之家」，直到與後來成為英女王的伊利沙伯結婚，菲臘才找到他真正的家。

孤獨的童年

菲臘親王1921年出生於希臘王室家庭，他的父親安德魯王子（Prince Andrew）是國王的弟弟，但擁有貴族身份不是安穩保證，1922年希臘在戰爭敗給土耳其後，王室成員遭流放，安德魯王子被控以叛國罪，只好帶着妻子、4個女兒與菲臘逃亡，乘船到法國巴黎，菲臘當時還未滿兩歲。

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母入精神病院 父親離家而去

菲臘幼年在法國接受教育，至7歲時搬到英國，他的家庭之後也出現巨變，他的母親愛麗絲公主（Princess Alice of Battenberg）患上精神疾病，1931年，她被迫到瑞士的精神病醫院接受治療，與兒女分離；另一邊廂，菲臘親王的父親安德魯王子則選擇離家出走，他搬到法國南部，與情婦一起生活。

在1932年夏季至1937年春季期間，當時只有十來歲的菲臘親王，未有收到來自母親的任何訊息。愛麗絲公主在離開精神病院後，輾轉到過德國，又返回希臘，之後成為一名修女。

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年輕時的愛麗絲公主，即菲臘親王的母親（Reuters）

因空難喪命的姊姊

菲臘與4位姊姊關係良好，但在1930年至1931年之間，她們都先後嫁到德國，在菲臘身邊的家人愈來愈少，而且到了1937年，與菲臘最要好的「三家姐」塞西莉公主（Princess Cecilie）一家四口遇上空難，全部喪命，姊姊的離世更是為菲臘帶來打擊。

菲臘親王後來談到家庭時曾表示：

就是這樣發生了...... 家庭破裂了，媽媽生病了，我的姊姊們結婚了，爸爸在法國南部，我只是要繼續下去，你會的，任何人都會。 菲臘親王

菲臘親王（右）與英女王（左）2012年5月9日到國會（Reuters）

「先苦後甜」的人生

菲臘的人生「先苦後甜」，童年時漂泊多地，與父母關係疏離，直至他與當時的英國王儲伊利沙伯成婚，兩人結伴73載，英國王室也成為他真正的家。

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