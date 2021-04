菲臘親王童年「家庭破裂」與父母關係疏離　娶英女王終覓真正的家

1992年,英國菲臘親王(Prince Philip)接受訪問,記者問及他以前在家中說哪種語言時,沒想到他反問一句「你說的『在家』是什麼意思?」(What do you mean by 'at home'?)

菲臘親王在希臘王室的大家庭出生,但「家」對童年的他來說確實遙遠:母親因進精神病院未能陪伴兒子、父親離家出走,多位姊姊都嫁到德國,一位姊姊因空難逝世,令菲臘只感到是「破裂之家」,直到與後來成為英女王的伊利沙伯結婚,菲臘才找到他真正的家。