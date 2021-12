Spencer︱傳記作家揭哈里威廉童年往事　戴安娜離婚前做過這些事

2014年那年的9月15號是英國哈里王子(Prince Henry of Wales/Prince Harry)30歲的生日,但一位前王室傳記作家Penny Junor卻選擇在哈里王子生日前(9月11號),以著作《Prince Harry: Brother, Soldier, Son》向世人揭密哈里王子的煎熬童年、派對狂歡、風流韻事,甚至是與凱特王妃的緊張關係,不過一旦深入了解哈里的成長過程後,發現這一切都來自於不健康的家庭教育……以下為段落節錄。



在戴安娜王妃(Diana, Princess of Wales)和威爾斯親王查理斯(Prince Charles, The Prince of Wales)分居的前兩年(1993年),哈里與威廉分別是8歲和10歲,這時兩人的相處已經出現異常,查理斯與公爵夫人卡米拉(Camilla, The Duchess of Cornwall)的婚外情因11分鐘的煽情對話外流而爆發。

五個月後,戴安娜王妃與愛人James Gilbey 30分鐘的調情對話也被電話錄音錄下、公開,這時哈里與威廉的寄宿學校Ludgrove盡了一切努力,以確保最如此聳人聽聞的頭條新聞不會出現在學校任何角落,但這樣的醜聞幾乎無法封鎖,哈里與威廉小小年紀就要學會承受180個學生帶來的輿論壓力。

破碎家庭中長大 年幼起承受巨大心理壓力

可想而知,遠離是非、度個假是保護兩人最好的方法,那年的夏天,兩人首次沒有父母陪同,去了好朋友Thomas van Straubenzee在康沃爾郡的別墅度假;有一次哈里在沙灘上割傷了膝蓋,傷口血流如注的同時,海水更是如同在傷口上灑鹽,小哈里身邊沒有爸爸、媽媽或保姆,只好放聲大哭,唯一陪同在旁的保鑣則是粗魯的說:「哈里,振作一點,不要再抱怨了!只是個擦傷。」當van Straubenzee太太試圖插手時,保鑣用力推開她後說:「哈里完全沒事。」雖然這只是個皮肉傷小插曲,但對孩子心理影響並不小,更何況是發生在如同溫室一般的王室家庭,顯示著小哈里從小就缺乏一個孩子最基本的需求:母親的安慰。

意外的是,哈里周圍的人們相當同意「哈里無法當國王是件好事」,因為哈里幽默有趣、愛玩瘋狂,像是標準的紈褲子弟,因此大家都愛他,從小便是如此;批評者則說,長大後的他一定狂妄無比、目中無中,沒有自制力——當這種預言遇上母親去世的噩耗,是多麼可怕的組合,這也埋下令人擔憂的種子。

雖然戴安娜與查理斯的婚姻可謂悲劇,戴安娜無庸置疑是全心全意愛着兩個兒子,不過這種愛也造成不小的負擔。哈里在躁動的13歲失去了母親,而且是生日前的兩個星期,全世界更以頭版新聞徹底報道。但在悲劇發生以前,哈里已經承受頗大的心理壓力,這壓力自然是來自於破碎的家庭、爭吵的父母,還有常缺席的父親。

哈里與哥哥得說服自己,父母的分居是不得已,是困難的,只是隨之而來的是兩人的婚外情、各種像是戴安娜暴食症、自殘等秘密——和海灘上的情況相同,當時戴安娜不是安慰哈里的「母親」,反之,戴安娜王妃亟需要兩個兒子的安慰,因為她認為自己才是受害者,不斷的情緒爆炸,不少媒體也登上了戴安娜的失控舉動。另外作者佩妮朱諾兒(Penny Junor)也揭露,事實上(與戴安娜深信的相反),並沒有人操作兩人的離婚,查理斯明確下令,嚴禁王室相關人員發表任何不利戴安娜的評論;他說:「不管戴安娜說了什麼或做了什麼,她都是孩子們的母親,傷害了她等於傷害了孩子們。」

可是戴安娜卻不領情,認為陰謀無所不在,決定「以毒攻毒」。 佩妮朱諾兒(Penny Junor)

不僅如此,戴安娜還想盡辦法使查理斯分心,像是開除所有查理斯僱用的相關人員等方法,這時查理斯發現他已經無法與戴安娜溝通,他本身的存在就是個導火線,引起她的發怒,但查理斯還是相當關心、擔心戴安娜,只是兩人溝通的電話總以婚外情、孩子和負面新聞收尾。許多文章和書籍都詳細評論兩人的婚姻為何會失敗,而他們倆又如何影響了威廉和哈里的成長,如今的哈里,正是家庭破碎的產物;而確切來說,兩人的婚姻不是因為小三卡米拉的介入,回到原點,兩人的配對本身就是個錯誤,當兩人的結合是個錯誤,對方一點缺點都是無法被容許的,也因此她不敢告訴查理斯自己的暴食症,之後她的喜怒無常、任性和多疑都讓查理斯無法理解。

查理斯發現他很難應付她的情緒波動,同時自己的情緒也變得愈來愈不穩定。精神病狀是一門不完全精確的科學,多數暴食症、厭食症的病因被認為是在幼兒時的重大創傷,觸發點則是某種緊張的情緒緊張;戴安娜的導火線則是孤獨、不確定性和沒有安全感,尤其是她從一個平凡家庭搬進白金漢宮時。

暴食症困擾她大半輩子,甚至毀了她和查理斯關係可能好轉的機會,威廉的到來帶來喘息的機會,但並沒有持續多久,因為她幾乎立刻陷入了嚴重的產後憂鬱症;兩年後,哈里誕生,她相信她不再需要專業人士的幫助,並停止心理醫生的治療,雖然她在大眾前表現得落落大方,但關上門後她繼續與查理斯惡言相向。後來的她越來越失控,她相信查理斯的朋友們正密謀推翻她,她想要擺脫所有「舊的查理斯」,連他養的老拉布拉多犬 哈維Harvey也不例外,大家都看得出來查理斯很難過,但依然照辦,依依不捨送走陪他長大的哈維Harvey。諷刺的是,兩人的婚姻原本被譽為絕配,有一陣子大家瘋狂關注威爾斯夫婦,這有大半歸功於戴安娜王妃的美貌、魅力、談吐以及對於大眾的關心,然而在家裏卻有着迥然不同的故事。

之後的幾年,戴安娜愈發失控,查理斯態度逐漸轉硬,甚至是麻木不仁,當她變得歇斯底里、自殘行為出現時,他選擇沉默,轉身離開,因為他知道自己幫不上任何忙。這時的小威廉彷彿沒有被家裏事件影響般的活潑,又或者是過度壓抑的另類隱性失控,不過小威廉王子之後也心碎了,因為戴安娜開除了他最喜愛的保姆芭芭拉巴恩斯Barbara Barnes,原因是在戴安娜眼中,查理斯僱用的保姆就是個威脅,哈里呢?那時的他深陷在家庭的風暴中,或許一開始有過掙扎與不解,後來的他反而是保持沉默態度,過度沉默。

戴安娜是真的很愛她兩個孩子,她希望兩個孩子也同樣的愛她,或許希望比自己給的愛還更多;同樣的,戴安娜極度排斥查理斯,所以希望孩子們與查理斯切的乾乾淨淨,沒有任何牽連。她對於孩子的愛已經近乎過度迷戀、佔有,她的口頭禪甚至是:「你們比較愛誰?」嚴格來說,戴安娜並不是個好媽媽,她連自己都無法照顧好自己,當然也不知道如何照顧兩個孩子,她更像是兩個孩子的大姊,保姆同時照顧的不只有威廉和哈里,還有戴安娜。然而她與芭芭拉巴恩斯Barbara Barnes的關係逐漸惡化,就像她與其他人的關係,她不顧兒子的需求,一股腦兒的就解雇了Barbara Barnes,而她最後才意識到自己如何傷害了威廉與哈里,少了一種長期信任與長母的依賴感。

戴安娜因這件事情想起了過去的自己,父母在她六歲時離異,母親法蘭西斯Frances打算與她真正相愛的人一起離開,戴安娜曾期待母親也會帶著四個小孩一起離開,但她的母親在法庭上表示反對,並表示希望所有的孩子的監護權都歸於父親;年幼的戴安娜不懂判決過程與結果,她只知道母親不要自己了,可能是因為自己一無事處才會沒人要,現在Barbara Barnes同樣得離開孩子們,威廉和哈里又會怎麼想呢?之後的兩個保姆都待不久,每位都只待了兩到三年,歐嘉鮑爾Olga Powell盡心盡力照顧兩個男孩,陪他們熬過困難的日子,接替的潔西魏伯Jessie Webb(退休後的她後來也出來幫凱特和威廉照顧小喬治王子Prince George)在哈里去上寄宿學校後也離開了。

長大後的威廉和哈里,從隔壁不時傳來的爭吵聲意識父母不和睦的相處,1980年後的查理斯鬱鬱寡歡,放棄改變兩人的關係,他開始重新聯繫那些戴安娜不喜歡的朋友們,兩人分開的時間越來越長,他的老朋友派帝鮑莫湯金森(Patty Palmer Tomkinson)非常擔心查理斯,所以著手聯絡卡米拉,希望卡米拉能幫查理斯找回笑容。慢慢的,查理斯開始走出低潮,他與卡米拉再次成為戀人,開始一段簡單、快樂、不複雜的關係。

在和哥哥說了再見後的幾天,哈里回到Ludgrove開始新的學期,他想着學校至少是個安全的避風港。也許威廉和哈里都不知情,他們的母親戴安娜的「大計劃」將會在他們倆的學校投下震撼彈。11月20號的晚上,觀眾呆若木雞的盯着電視,看著這由戴安娜王妃的爆炸58分鐘訪談轉播。

戴安娜神情落寞的坐在肯辛頓宮,不時拭淚,她與記者馬丁貝斯爾Martin Bashir談到她的暴食症、自殘、求救,也談到了卡米拉:「我們的婚姻有三個人,所以太擁擠了。」還有查理斯周圍想要拆散他們的小人們。她承認她與James Gilbey的調情對話、騷擾Oliver Hoare的無聲電話、與James Hewitt的婚外情……她說:「我真的很難過,我所做的第一件事就是跑向我的孩子,擁抱他們;然後威廉做了一盒巧克力說:『媽咪,我覺得你受到傷害了,這些巧克力會讓你再度微笑的。』」只是這時,一般人大概會盡一切努力確保遠離兩個孩子受到James Hewitt揭密新書《Princess in Love》上架帶來的衝擊(James Hewitt,戴安娜卻在做個令人費解的採訪;好幾百人看過《Princess in Love》,但超過2億人看過這段訪談,隨便買份報紙或打開電視,都是戴安娜訪談的新聞,電台、雜誌也不例外。

這是個傷害很大的震撼彈,戴安娜絕對知道這一點,她純粹在作戲,認識她的人不外乎是嗤之以鼻,不可置信,只是觀眾看到的是受害者戴安娜王妃,又或者是罪人,犯的罪是愛得太深。戴安娜預料到媒體的瘋狂報導,她知道這會打擊到查理斯-那個傷她最深的男人,但她忘記這個男人也是孩子們的父親;同時這58分鐘,她也摧毀了威廉和哈里最敬愛的母親這個角色,自己。而且,她所傾訴的這些事情,並不是10歲或12歲小孩想聽到、知道的,當然他們也不希望聽到自己的朋友們在談論;然而戴安娜的思維不像個母親,她的心智年齡依然像個小孩,她的一意孤行、自我中心和自我辯解都引領她邁向自我滅亡。

之後,收費不菲的心理醫生、諮商充斥整個的破碎家庭、痛苦夫妻之間,不少人陪著哈里和威廉度過著個時期,只是這些人都是受雇於照顧他們的人員,儘管保姆能夠繼續提供一個溫暖擁抱,一個防護罩來保護他們兄弟倆,但沒有人可以完全取代母親這個角色。王室傳記,真實度可信度無論有多少,足以震撼世人對粉紅圍牆,尿布外交,時尚完美的劍橋伯爵夫人的王室圍籬,也有你我他凡人的煩心事啊。

