Spencer︱傳記作家揭哈里威廉童年往事　戴安娜離婚前做過這些事

2014年那年的9月15號是英國哈里王子（Prince Henry of Wales/Prince Harry）30歲的生日，但一位前王室傳記作家Penny Junor卻選擇在哈里王子生日前（9月11號），以著作《Prince Harry: Brother, Soldier, Son》向世人揭密哈里王子的煎熬童年、派對狂歡、風流韻事，甚至是與凱特王妃的緊張關係，不過一旦深入了解哈里的成長過程後，發現這一切都來自於不健康的家庭教育……以下為段落節錄。



在戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）和威爾斯親王查理斯（Prince Charles, The Prince of Wales）分居的前兩年（1993年），哈里與威廉分別是8歲和10歲，這時兩人的相處已經出現異常，查理斯與公爵夫人卡米拉（Camilla, The Duchess of Cornwall）的婚外情因11分鐘的煽情對話外流而爆發。

五個月後，戴安娜王妃與愛人James Gilbey 30分鐘的調情對話也被電話錄音錄下、公開，這時哈里與威廉的寄宿學校Ludgrove盡了一切努力，以確保最如此聳人聽聞的頭條新聞不會出現在學校任何角落，但這樣的醜聞幾乎無法封鎖，哈里與威廉小小年紀就要學會承受180個學生帶來的輿論壓力。

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破碎家庭中長大 年幼起承受巨大心理壓力

可想而知，遠離是非、度個假是保護兩人最好的方法，那年的夏天，兩人首次沒有父母陪同，去了好朋友Thomas van Straubenzee在康沃爾郡的別墅度假；有一次哈里在沙灘上割傷了膝蓋，傷口血流如注的同時，海水更是如同在傷口上灑鹽，小哈里身邊沒有爸爸、媽媽或保姆，只好放聲大哭，唯一陪同在旁的保鑣則是粗魯的說：「哈里，振作一點，不要再抱怨了！只是個擦傷。」當van Straubenzee太太試圖插手時，保鑣用力推開她後說：「哈里完全沒事。」雖然這只是個皮肉傷小插曲，但對孩子心理影響並不小，更何況是發生在如同溫室一般的王室家庭，顯示著小哈里從小就缺乏一個孩子最基本的需求：母親的安慰。

意外的是，哈里周圍的人們相當同意「哈里無法當國王是件好事」，因為哈里幽默有趣、愛玩瘋狂，像是標準的紈褲子弟，因此大家都愛他，從小便是如此；批評者則說，長大後的他一定狂妄無比、目中無中，沒有自制力——當這種預言遇上母親去世的噩耗，是多麼可怕的組合，這也埋下令人擔憂的種子。

雖然戴安娜與查理斯的婚姻可謂悲劇，戴安娜無庸置疑是全心全意愛着兩個兒子，不過這種愛也造成不小的負擔。哈里在躁動的13歲失去了母親，而且是生日前的兩個星期，全世界更以頭版新聞徹底報道。但在悲劇發生以前，哈里已經承受頗大的心理壓力，這壓力自然是來自於破碎的家庭、爭吵的父母，還有常缺席的父親。

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哈里與哥哥得說服自己，父母的分居是不得已，是困難的，只是隨之而來的是兩人的婚外情、各種像是戴安娜暴食症、自殘等秘密——和海灘上的情況相同，當時戴安娜不是安慰哈里的「母親」，反之，戴安娜王妃亟需要兩個兒子的安慰，因為她認為自己才是受害者，不斷的情緒爆炸，不少媒體也登上了戴安娜的失控舉動。另外作者佩妮朱諾兒（Penny Junor）也揭露，事實上（與戴安娜深信的相反），並沒有人操作兩人的離婚，查理斯明確下令，嚴禁王室相關人員發表任何不利戴安娜的評論；他說：「不管戴安娜說了什麼或做了什麼，她都是孩子們的母親，傷害了她等於傷害了孩子們。」

可是戴安娜卻不領情，認為陰謀無所不在，決定「以毒攻毒」。 佩妮朱諾兒（Penny Junor）

不僅如此，戴安娜還想盡辦法使查理斯分心，像是開除所有查理斯僱用的相關人員等方法，這時查理斯發現他已經無法與戴安娜溝通，他本身的存在就是個導火線，引起她的發怒，但查理斯還是相當關心、擔心戴安娜，只是兩人溝通的電話總以婚外情、孩子和負面新聞收尾。許多文章和書籍都詳細評論兩人的婚姻為何會失敗，而他們倆又如何影響了威廉和哈里的成長，如今的哈里，正是家庭破碎的產物；而確切來說，兩人的婚姻不是因為小三卡米拉的介入，回到原點，兩人的配對本身就是個錯誤，當兩人的結合是個錯誤，對方一點缺點都是無法被容許的，也因此她不敢告訴查理斯自己的暴食症，之後她的喜怒無常、任性和多疑都讓查理斯無法理解。

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查理斯發現他很難應付她的情緒波動，同時自己的情緒也變得愈來愈不穩定。精神病狀是一門不完全精確的科學，多數暴食症、厭食症的病因被認為是在幼兒時的重大創傷，觸發點則是某種緊張的情緒緊張；戴安娜的導火線則是孤獨、不確定性和沒有安全感，尤其是她從一個平凡家庭搬進白金漢宮時。

暴食症困擾她大半輩子，甚至毀了她和查理斯關係可能好轉的機會，威廉的到來帶來喘息的機會，但並沒有持續多久，因為她幾乎立刻陷入了嚴重的產後憂鬱症；兩年後，哈里誕生，她相信她不再需要專業人士的幫助，並停止心理醫生的治療，雖然她在大眾前表現得落落大方，但關上門後她繼續與查理斯惡言相向。後來的她越來越失控，她相信查理斯的朋友們正密謀推翻她，她想要擺脫所有「舊的查理斯」，連他養的老拉布拉多犬 哈維Harvey也不例外，大家都看得出來查理斯很難過，但依然照辦，依依不捨送走陪他長大的哈維Harvey。諷刺的是，兩人的婚姻原本被譽為絕配，有一陣子大家瘋狂關注威爾斯夫婦，這有大半歸功於戴安娜王妃的美貌、魅力、談吐以及對於大眾的關心，然而在家裏卻有着迥然不同的故事。

之後的幾年，戴安娜愈發失控，查理斯態度逐漸轉硬，甚至是麻木不仁，當她變得歇斯底里、自殘行為出現時，他選擇沉默，轉身離開，因為他知道自己幫不上任何忙。這時的小威廉彷彿沒有被家裏事件影響般的活潑，又或者是過度壓抑的另類隱性失控，不過小威廉王子之後也心碎了，因為戴安娜開除了他最喜愛的保姆芭芭拉巴恩斯Barbara Barnes，原因是在戴安娜眼中，查理斯僱用的保姆就是個威脅，哈里呢？那時的他深陷在家庭的風暴中，或許一開始有過掙扎與不解，後來的他反而是保持沉默態度，過度沉默。

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戴安娜是真的很愛她兩個孩子，她希望兩個孩子也同樣的愛她，或許希望比自己給的愛還更多；同樣的，戴安娜極度排斥查理斯，所以希望孩子們與查理斯切的乾乾淨淨，沒有任何牽連。她對於孩子的愛已經近乎過度迷戀、佔有，她的口頭禪甚至是：「你們比較愛誰？」嚴格來說，戴安娜並不是個好媽媽，她連自己都無法照顧好自己，當然也不知道如何照顧兩個孩子，她更像是兩個孩子的大姊，保姆同時照顧的不只有威廉和哈里，還有戴安娜。然而她與芭芭拉巴恩斯Barbara Barnes的關係逐漸惡化，就像她與其他人的關係，她不顧兒子的需求，一股腦兒的就解雇了Barbara Barnes，而她最後才意識到自己如何傷害了威廉與哈里，少了一種長期信任與長母的依賴感。

戴安娜因這件事情想起了過去的自己，父母在她六歲時離異，母親法蘭西斯Frances打算與她真正相愛的人一起離開，戴安娜曾期待母親也會帶著四個小孩一起離開，但她的母親在法庭上表示反對，並表示希望所有的孩子的監護權都歸於父親；年幼的戴安娜不懂判決過程與結果，她只知道母親不要自己了，可能是因為自己一無事處才會沒人要，現在Barbara Barnes同樣得離開孩子們，威廉和哈里又會怎麼想呢？之後的兩個保姆都待不久，每位都只待了兩到三年，歐嘉鮑爾Olga Powell盡心盡力照顧兩個男孩，陪他們熬過困難的日子，接替的潔西魏伯Jessie Webb（退休後的她後來也出來幫凱特和威廉照顧小喬治王子Prince George）在哈里去上寄宿學校後也離開了。

長大後的威廉和哈里，從隔壁不時傳來的爭吵聲意識父母不和睦的相處，1980年後的查理斯鬱鬱寡歡，放棄改變兩人的關係，他開始重新聯繫那些戴安娜不喜歡的朋友們，兩人分開的時間越來越長，他的老朋友派帝鮑莫湯金森（Patty Palmer Tomkinson）非常擔心查理斯，所以著手聯絡卡米拉，希望卡米拉能幫查理斯找回笑容。慢慢的，查理斯開始走出低潮，他與卡米拉再次成為戀人，開始一段簡單、快樂、不複雜的關係。

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在和哥哥說了再見後的幾天，哈里回到Ludgrove開始新的學期，他想着學校至少是個安全的避風港。也許威廉和哈里都不知情，他們的母親戴安娜的「大計劃」將會在他們倆的學校投下震撼彈。11月20號的晚上，觀眾呆若木雞的盯着電視，看著這由戴安娜王妃的爆炸58分鐘訪談轉播。

戴安娜神情落寞的坐在肯辛頓宮，不時拭淚，她與記者馬丁貝斯爾Martin Bashir談到她的暴食症、自殘、求救，也談到了卡米拉：「我們的婚姻有三個人，所以太擁擠了。」還有查理斯周圍想要拆散他們的小人們。她承認她與James Gilbey的調情對話、騷擾Oliver Hoare的無聲電話、與James Hewitt的婚外情……她說：「我真的很難過，我所做的第一件事就是跑向我的孩子，擁抱他們；然後威廉做了一盒巧克力說：『媽咪，我覺得你受到傷害了，這些巧克力會讓你再度微笑的。』」只是這時，一般人大概會盡一切努力確保遠離兩個孩子受到James Hewitt揭密新書《Princess in Love》上架帶來的衝擊（James Hewitt，戴安娜卻在做個令人費解的採訪；好幾百人看過《Princess in Love》，但超過2億人看過這段訪談，隨便買份報紙或打開電視，都是戴安娜訪談的新聞，電台、雜誌也不例外。

這是個傷害很大的震撼彈，戴安娜絕對知道這一點，她純粹在作戲，認識她的人不外乎是嗤之以鼻，不可置信，只是觀眾看到的是受害者戴安娜王妃，又或者是罪人，犯的罪是愛得太深。戴安娜預料到媒體的瘋狂報導，她知道這會打擊到查理斯－那個傷她最深的男人，但她忘記這個男人也是孩子們的父親；同時這58分鐘，她也摧毀了威廉和哈里最敬愛的母親這個角色，自己。而且，她所傾訴的這些事情，並不是10歲或12歲小孩想聽到、知道的，當然他們也不希望聽到自己的朋友們在談論；然而戴安娜的思維不像個母親，她的心智年齡依然像個小孩，她的一意孤行、自我中心和自我辯解都引領她邁向自我滅亡。

之後，收費不菲的心理醫生、諮商充斥整個的破碎家庭、痛苦夫妻之間，不少人陪著哈里和威廉度過著個時期，只是這些人都是受雇於照顧他們的人員，儘管保姆能夠繼續提供一個溫暖擁抱，一個防護罩來保護他們兄弟倆，但沒有人可以完全取代母親這個角色。王室傳記，真實度可信度無論有多少，足以震撼世人對粉紅圍牆，尿布外交，時尚完美的劍橋伯爵夫人的王室圍籬，也有你我他凡人的煩心事啊。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：黛安娜半夜致電卡米拉：「我派了人去暗殺你，你看到了嗎？」 前王室傳記作家揭露哈利王子的童年往事】