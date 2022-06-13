美媒：為了石油　拜登擬7月出訪沙特阿拉伯和以色列

白宮6月12日向美媒證實，美國總統拜登（Joe Biden）計劃在7月訪問以色列和沙特阿拉伯。這次會面引起了多方面的爭議，但這也是拜登得向現實——油價高企下低頭的唯一選擇。

美國新聞網站Axios引述3名以色列官員稱，拜登預計7月14日至15日訪問以色列和巴勒斯坦，然後再前往沙特阿拉伯。以色列官員說，拜登的出訪時間已經改了幾次，且可能會再有變動。

白宮尚未確認上述日期，但白宮國家安全委員會一名發言人證實，拜登計劃在7月訪問以色列和沙特阿拉伯。此前，美國全國廣播公司（NBC）、美國有線新聞網絡（CNN）6月4日曾引述消息人士指，白宮決定押後這次出訪之旅至7月。

白宮國家安全委員會發言人表示，這次訪問是在與沙特阿拉伯、以色列和中東其他國家的重要議程背景下進行。相關議程的重點是為美國人帶來成果、結束戰爭，並通過外交方式穩定中東地區。

英媒則指，拜登在訪問沙特期間，可能會與沙特王儲穆罕默（Mohammed bin Salman）會晤。

拜登有意出訪沙特的消息自從傳出後引發爭議，因沙特人權紀錄屢被指不佳，沙特王儲穆罕默德更遭質疑是《華盛頓郵報》沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）死亡事件的幕後黑手。