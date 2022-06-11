缺油、能源價格高企　拜登終究得面對現實向沙特及伊朗低頭

美國總統拜登（Joe Biden）預定在6月至7月稍後時間訪問中東，包括前往沙特與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。這次會面引起了多方面的爭議，但這也是拜登得向現實——油價高企下低頭的唯一選擇。



中東是傳統的石油王國，面對國際油價高企，為擺脫依賴俄羅斯同時壓抑油價，拜登需要尋找更多石油來源，美國向傳統盟友沙特求救成為不二之選。

然而美國面對的是道德問題，沙特人權不會合乎美國「民主」的標準，人權紀錄被屢指不佳，王儲穆罕默德更遭質疑是《華盛頓郵報》沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被虐殺分屍事件的幕後策劃者，兩國關係陷入緊張。

圖為3月2日，位於沙特吉達的儲油站，外邊停着多架運油車。（AP）

美國現在最重要的外交目標之一，是在政治上孤立俄羅斯，並通過禁止俄羅斯石油出口切斷其發動侵略的資金。如果沙特不站在美國一邊，這目標幾乎不可能達成，特別是增加石油產量以試圖穩定全球石油市場。一位白宮官員表示，令人不安的經濟形勢，尤其是在國內能源格價屢創新高和通貨膨脹的情況下，解決經濟問題已成為美國政府的優先事項。

經濟的持續惡化帶來的政治後果，會在11月舉行的中期選舉中反映出來，拜登政府不希望這會成為摧毀民主黨選情的炸彈。

因此，油價會是迫使拜登重新審視與沙特關係的重要推動力。拜登中東之行更可說是與沙特重啟關係的一個契機，而沙特亦預期會要求取得一定的回報，包括導彈防禦系統，或沙特的最大敵人之一——應對伊朗的方案。

圖為6月10日，一架正在緬因州正在過橋的運油船。（AP）

對伊朗隻眼開隻眼閉

然而在緩和油價方面，只依賴沙特是不足夠的。伊朗同樣是可以談判的對象，美國彭博新聞報道，美國可能會對伊朗的石油出口「隻眼開隻眼閉」，容許更多的伊朗石油流入市場。

伊朗核談判一直停滯不前，伊朗要求美國解除對其的制裁措施，若美國放寬對伊朗出口石油的限制，伊朗可以由現在每天數十萬桶的產量大增至200萬桶，有助舒緩價格壓力。全球最大私有石油交易商，維多集團（Vitol Group）在迪拜的智庫海灣情報（Gulf Intelligence）一次節目中說道，「山姆大叔（美國）可能會讓更多的石油流通。」「如果中期的目標是要降低美國能源價格，那麼稍為放寬對制裁限制可能是可以期望看到的。」