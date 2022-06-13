印度人談中國的另一面　印中差距的鴻溝

網易號用戶晨楓老苑6月12日分享印度裔加拿大人Jayant眼中的中國。



（編按：內文中的「公知」是「公共知識分子」的簡稱，指的是有學術背景和專業質素的知識人士，也是進言社會並參與公共事務的行動者。）



Jayant（賈揚特）

加拿大Anarcho資本

礦業投資專家

圖為2022年6月7日，中國國務委員兼外長王毅訪問哈薩克，在首都努爾蘇丹與哈薩克總統托卡耶夫會面。（中國外交部）

印度裔加拿大人Jayant 的工作令人羨慕，就是不斷周遊世界，尋找投資機會。大多數人終其一生，就是為了衣食住行奮鬥，而他玩著玩著，就把錢給賺了。

在成為職業投資人之前，他在資源投資公司US Global Investors工作了六年，並在Casey Research 工作了一年。在離開印度，移民加拿大之前，他經營著兩家歐洲公司的印度子公司。現在，他仍然每年多次前往印度。

他擁有曼徹斯特商學院（英國）的MBA 學位和SGSITS（印度）的工程學學士學位。他還在溫哥華舉辦了一個名為「資本主義與道德」的年度論壇。

總之，Jayant在印度出生，大學畢業後出國留學，然後移民加拿大，周遊世界，以三寸不爛之舌獲得財務自由。他不僅是一個文理貫通的學霸，還是縱橫投資界的大佬。在印度14億芸芸眾生里，他絕對是精英中的精英。

而他對自己的祖國印度，非但沒有感恩之心，還用最刻薄的語言批判。與其說是恨鐵不成鋼，還不如說是，徹底絕望之後的鄙夷，從我第三者的角度看，他的言詞之間，都充滿了對「生為印度人」的怨恨！

無論看到外國人批判印度，或者讚美印度，他的反應都非常符合我們「公知」的標準！

批判印度

Amy Wax 博士最近在美國福克斯電視台Tucker Carson 的節目中說，「印度是個狗屎坑」。

Jayant 的反應是：我不同意！印度是一個腐爛、冒泡的糞坑，在一群完全無能、貪腐政客的統治下，正迅速分崩離析，印度人，既愚蠢又迷信，無可救藥。

讚美印度

有一個叫Geert Wilders的荷蘭政客，在推特上讚美印度：我愛印度，她是該地區，沒有完全暴政的國家。

Jayant 就在下面跟帖：聰明人在面對自己不理解的事情的時候，就會犯下的錯誤。最好超出對你能力範圍的問題，保持保留。

白人總是嘴巴上說，「愛上印度」，但實際上，他們對印度的嚴酷現實一無所知，他們只是閱讀了一些文章，或者看了一些電影，就認為印度是一個神奇的國家。我可以請Wilders先生在印度住三個月，並與當地官僚機構打交道。我相信他會徹底改變對印度的想法。

印度總理莫迪（左）5月2日在德國柏林與德國總理朔爾茨（右）會晤。圖為兩人在合同簽署儀式後握手。（AP）

Jayant 經常在推特上傳中國和印度的視頻，關於中國，總是積極正面，關於印度，都是消極負面。

Jayant發了一個關於中國小學生練習拍球的視頻，在我們看來稀鬆平常，沒啥看點。而他的視角卻和我們完全不同：大多數象牙塔出身的經濟學家，根本無法了解中國。國民性格決定國家未來。如果您想「證明」印度或盧旺達也有未來，請給我看一段類似的視頻。

按照我的理解，Jayant想表達的是：中國人從小就服從紀律，而印度人最缺乏紀律。

有印度人看了不服氣，跟帖說：我知道你想抹黑印度，不過，手法太愚蠢。你的意思是孩子們的集體運動？印度有很多婆羅門學校，2000 年前就開始有這樣的課程，我們也有紀律和教育。

Jayant 這樣回覆：總有一個印度蠢貨站出來表明，印度人可能比我向他們展示的要愚蠢得多。當一半的印度人在露天大便時，世界已經厭倦了聽到這個有著2000 年曆史的神話。

總而言之，他批評印度時，言辭刻薄，絕不接受反駁。

Jayant轉發了一個印度視頻，說：在印度，大多數人過著野蠻的生活。這是一個抱著死去的女兒到處亂跑的可憐人。他面對的是一群冷漠的政客，而他，很可能會再次投票給同樣的人。

最刻薄的一個推文是，他對ANI新聞的一個評論。

原新聞是，馬哈拉施特拉邦Chandrapur區村莊的人們在面臨缺水，婦女們必須挖坑取水，頭頂著回家，村民抱怨：「我們在這裡生活了60 年，但缺水情況依然存在。坑里的水很髒。政客們的承諾，從來都是騙局。」

Jayant 評論：人們一定好奇，為什麼在2000 年前，龐貝古城已經有自來水管，而在輪子發明數千年後，第三世界的人們居然還不會使用輪子？

他對印度政客的評價，更加刻薄，比如印度外長「蘇傑生」，在印度口碑還算可以。但在他的眼裡，蘇傑生只是在助紂為虐。他甚至不屑稱呼自己的祖國為「印度」，而是「後英屬印度」。

他說：後英屬印度的歷史就是現在經營它的癮君子的墮落、掠奪和剝削。蘇傑生只會洗地，印度政客就是流氓、盜賊，在他們的統治下，印度正在分崩離析。

他的粉絲附和道：5% 的印度人聽到他的聲音感覺很好，其餘95%根本不在乎。

然後Jayant跟帖：是的。而那5%的印度人，會賣掉自己的女兒移民到西方。

如果你仔細留意印度的網絡，像Jayant 這樣的「印度公知」，其實很多，這些人幾乎都是受過良好教育，有豐富的海外生活經歷。

比如，有一個嫁給中國人的印度女人，經常上傳自己在中國的日常生活到油管，不知不覺，粉絲突破11萬。她不是那種用「流量密碼」來賺錢的網紅，她用印地語做視頻，也不上傳中國的網站，只在油管播出。根據第三方平台顯示，她的單月廣告收入為7500元，單個視頻合作費用為2500元，在印度也算高薪了。

印度新冠肺炎疫情：圖為2022年4月10日，印度喀拉拉邦的基督徒慶祝棕枝主日。（AP）

她最熱門的一個視頻，就是她老公做包子給一家人吃，點擊率130萬，廣告收入2400美元。這真是一個神奇的世界，印度女人嫁到中國，有人寵著，拍拍視頻，就能賺錢。

她的視頻，全部都是從正面報道中國，而她的觀眾，按照我們的標準，都可以被定義為「精中」，在中印關係不斷惡化的今天，如果只看印度那些反華的新聞，你真的很難想像，印度居然有這麼一群受過教育的中上層人士，如此喜歡中國。

她的視頻裡，點擊率最高的是他老公在家做菜，其次就是他老公抱著小孩去公園玩，再次就是她婆婆幫忙帶小孩。看起來平淡無奇，印度人看得津津有味。

Jayant和其它只會在推特打嘴炮的印度公知不同，他也會長篇大論，系統闡述自己的觀點。他甚至還花錢做了一個網站，把自己的所思所想所說，全部集中起來，訪問量很低，但看起來他完全不介意。有錢就是任性。他的網站是：jayantbhandari.com

他說：

當你去印度的商店時，商店裡的大部分商品也是中國製造的，這對印度來說，是一種恥辱。印度應該自己製造這些東西，因為這個國家的勞動力成本非常便宜。問題是這個國家的人沒有技能，而印度人，是無法訓練的。你甚至無法在這個國家，正確地完成一項簡單的工作。這確實是印度的根本問題。即使在幾代人之後，這個問題也不會消失。這對14 億人來說是一個災難性的局面。他們中的很多人仍然挨餓，而且愈來愈多的人沒有工作。

現實是，世界只有一個新興市場，那就是中國。其他一切都是第三世界國家，這些第三世界國家最終會崩潰並分崩離析。沒有西方的支持、技術、資金，這些第三世界國家就無法自立。中國是唯一獨立的新興市場。中國主導著世界經濟的增長，沒有中國，世界的增長將急劇下降。

拉美國家、非洲、中東、印度次大陸，這些國家基本會「內爆」——這非常可悲——但馬爾薩斯是完全正確的。

物質財富增加緩慢，而人口卻呈幾何級數增長，最終，人類社會只有通過「飢餓、勞役、戰爭」等手段來消滅社會「低端人口」。

由於技術和工業革命，[ 低端人口的消滅] 被推遲了，但馬爾薩斯均衡將在某個時間點開始。數以億計的人將在第三世界國家滅亡，因為這些人的數量增加了，而創造財富的能力實際上卻沒有增加。

印度讓我傷心不已。自從英國結束對這個國家的統治以來，這個國家在過去70 年裡摧毀了它原有的治理架構。時至今日，這些結構依然持續崩潰。

據我了解，國際媒體繼續將印度描繪成下一個中國。印度永遠不會成為下一個中國。中國的GDP已經是印度的五倍，印度經濟停滯不前，而中國經濟卻在以不錯的速度增長。

所以我對這個國家感到非常難過。我的預測是，印度在幾十年後，不會再作為一個國家存在。沒有社會凝聚力。他們專注於沒完沒了的宗教矛盾，和根深蒂固的種姓仇恨。我說的是各個方面——印度教徒、穆斯林、佛教徒。他們都無緣無故地互相憎恨，他們其實不知道如何讓社會團結起來，如何在經濟上發展這個國家。

總之，Jayant對自己的祖國印度非常悲觀。

總結

在印度，很多受過教育，有出國經歷的人，對印度的未來感到迷茫，甚至悲觀。如今，最看好印度的就是很少實際接觸印度的西方媒體，口口聲聲說印度要取代中國。

而中國，恰恰相反，疫情之前，中國是世界上最大的遊客輸出國，基本沒有聽說什麼非法滯留，出國之後，中國人才發現，自己的國家其實也不差，國外也沒有想像得那麼好，家家都有本難唸的經。久而久之，就形成了一種平常心，慢慢學會用平視的角度，去觀察世界。

如今的印度，就像20年之前的中國。有一段時間，我們在發達國家面前非常自卑，恨不得否定自己的一切，徹底改造自我。

落後導致徹底的自我否定，而這種否定往往不能帶來洗心革面，成長進步，而是導致國家凝聚力的崩潰，於是陷入一種「長期落後、自我否定、社會崩潰、更加落後、最後絕望」的惡性循環。

我記得我小時候，學校還組織看一部央視的大型紀錄片，對中國文化進行了批判，其主要論點是：中國以河流、大地為根基的內向式「黃色河流文明」導致了保守、愚昧和落後；為了生存，中國必須向西方的「藍色海洋文明」學習。

為了令這套系列片的論證更加權威，作者引用了黑格爾有關中國陸地文明趨於保守的說法、小湯恩比的一個早期觀點——除基督教文明外，所有其他文明，不是已經湮滅，就是走向死亡。

這就是對中國歷史文化的徹底否定，這種否定，其實並不能帶來反省後的振作，而是迷失方向，一蹶不振，社會陷入動盪。後來的事情……你懂的。

一個國家，其實就像一個學生，如果長期成績差，就會喪失信心，不斷反省，依然毫無起色，然後自我否定，最後自暴自棄。雖然也有差生逆襲的傳說，但實在太少。

國家也這樣，一旦長期落後，就會被主流國際社會拋棄，然後也是自我否定、自暴自棄，最後，窮人躺平，放棄奮鬥，富人出走，永不回頭。整個國家，不自覺中，慢慢滑入「馬爾薩斯」陷阱。

二戰之後，能從農業國逆襲成為工業國的國家，屈指可數，中國、韓國、新加坡……僅此而已。廣大的第三世界國家，依然還是看不到希望。這一類的國家，一抓一大把，比如敘利亞、突尼斯、巴基斯坦、埃及、印度、孟加拉、緬甸……

這些國家的共性，就是「散裝」，毫無組織力，治理水平低下，連最基礎的勞力密集型工業，都難以發展，產業結構在低端徘徊。

現在回頭看，我們應該感到慶幸，中國抓住了難得的歷史機遇，1990~2020這30年間，蘇聯解體，一蹶不振，美國獨霸，狂轟濫炸，我們埋頭髮展，悶聲發大財，闖過了「馬爾薩斯陷阱」的鬼門關。

雖然我們現在依然有很多問題，很多人對現狀也不滿意，但從歷史階段的角度看，和那些30年前在同一個起跑線上的國家相比，我們已經闖過了最困難的階段。